Recheado de promessas, conheça o elenco da Cabofriense para o Cariocão 2021

Apesar de estrear no Cariocão 2021 com derrota para o Americano (3-2), a Cabofriense é uma das equipes com elenco já completo para a temporada. O Tricolor Praiano que é comandado pelo treinador Rogério Corrêa soma 40 atletas profissionais que tentarão a classificação para a chave principal do torneio, em um objetivo de retomar a vaga para a Série D do campeonato brasileiro.

Com um elenco jovem, a Cabofriense muda a estratégia adotada nos últimos anos, quando apostou em medalhões conhecidos do torcedor carioca, a exemplo dos zagueiros Leandro Eusébio e Antônio Carlos, ambos ex-Fluminense, além do lateral esquerdo Júlio César, que acumulou passagens pelos quatro grandes do estado.

Dessa vez o Tricolor manteve a base do elenco que caiu na fase mata-mata da quarta divisão para o São Luiz/RS, com destaque para as promessas emprestadas pelo Madureira: Larusso, Rhuan, Wander e Lucão. Sem garantias de participar da fase de grupos, alguns jogadores so possuem vínculo até o mês de fevereiro.

Confira o elenco completo abaixo:

Goleiros: Douglas Henrique (28), George (29), João Vitor (29), Lucão (23) e Vinicius (20).

Laterais direito: Michael (24), Rhuan (21) e Thiago Ryan (29).

Zagueiros: Alix (21), Felippe (23), Jean Carlos (21), Campestrini (27), Jobert (27) e Lucas Cunha (26).

Laterais esquerdos: Jackinha (29), Ricardo Sena (28) e Juninho (21).

Meio-campistas: Douglas Cruz (26), Edson Magal (27), Zé Hugo (21), Larusso (21), Lucas Cardoso (24), Gama (25), Miracema (19), Pedro Demarchi (25), Pedrinho Menezes (21), Pedrinho (22), Ruan Silva (29), Victor Feitosa (24) e Walber (27).

Atacantes: Abner (25), Dedé (26), Dudu Pedrotti (23), Erik Bahia (26), Gustavo Coutinho (21), Natan (20), Sillas (25), Thiago Amaral (35), Wander (25) e Willian (20).

Somando 17 participações no estadual, historicamente as melhores campanhas da Cabofriense foram nos anos de 2006 e 2014, quando chegou às semifinais do torneio e acabou com a 4ª colocação geral.