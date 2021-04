EntrevistaVAVEL: tricampeão estadual pelo Bahia, Railan chega para ser protagonista no Juventus-SP

Lateral tricampeão estadual pelo Bahia, e também com passagens por Fortaleza e RB Bragantino, Railan chega no Juventus da Mooca para a disputa do Campeonato Paulista A2. Ele é uma das apostas do time da zona leste de São Paulo para esta temporada.

Em entrevista à VAVEL Brasil, o lateral-direito comentou como a sua experiência nos outros clubes pode ajudar na nova casa.

"Com certeza vai me ajudar. A experiência que adquiri nos outros clubes agregarão bastante nessa nova jornada."

Sendo um dos times mais tradicionais de São Paulo, o Juventus da Mooca tenta repetir o feito de 2005, quando fez uma campanha memorável e chegou ao titulo do Paulista A2. O lateral falou como ele enxerga a sua função dentro do time.

"Nesse novo desafio, eu estou pronto pra fazer o meu melhor. Venho treinando firme e focado no nosso objetivo, sinto que estou no auge da minha forma física e pronto pra mostrar o meu melhor futebol. Não pouparei esforços para contribuir com a equipe."

O clube da Mooca não joga a primeira divisão desde o Campeonato Paulista 2009. Porém, em 2020 a equipe chegou nas fases decisivas da A2 e agora com reforços de peso, o tradicional clube projeta subir para a elite do Campeonato Paulista.

Railan falou sobre a responsabilidade de representar um clube de massa e também comentou a respeito das expectativas para a competição.

"Meu papel é contribuir com o melhor, representarei um grande clube. Nossa expectativa são as melhores possiveis, a direção está montado um elenco competitivo e vamos em busca de melhores resultados."