São Paulo busca empate com Athletico e permanece na ponta do Brasileirão

Athletico e São Paulo empataram, por 1 a 1, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba/PR, na tarde deste domingo (17). O resultado não foi satisfatório para nenhuma das equipes e pode ser pior para o São Paulo, no decorrer da rodada.

Com o ponto conquistado, a equipe paulista segue na liderança, agora com 57 pontos, mas pode ver a vantagem para o Internacional diminuir para apenas um ponto, antes do confronto entre as equipes na próxima quarta-feira (20). O Furacão segue na 10ª colocação, mas também pode ser ultrapassado na rodada.

CAP sai na frente, mas Tricolor empata no segundo tempo

Na primeira etapa, o São Paulo teve um domínio maior na posse de bola (62%), mas não conseguiu levar perigo ao goleiro Santos. O clube paulista ficou trocando passes, mas não encontrou espaços, enquanto o Athletico aguardou o erro dos visitantes. E foi o que aconteceu.

Aos 38', Gabriel Sara saiu jogando errado, Nikão recuperou a bola e acionou Carlos Eduardo. O atacante deu para Renato Kayser, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes para abrir o placar na Arena da Baixada. O Tricolor ficou perdido até o fim da primeira etapa e não conseguiu produzir nada que levasse perigo.

No segundo tempo, o São Paulo melhorou. Fernando Diniz tirou o zagueiro Bruno Alves para colocar o meia Vitor Bueno e o clube visitante passou a dominar as ações no meio de campo, pressionou mais e levou mais perigo. Aos 15', Tchê Tchê arriscou de longe e marcou um golaço para empatar o jogo.

A reação, no entanto, parou por aí. O Tricolor voltou a apresentar as mesmas falhas do primeiro tempo, o Furacão até que melhorou, mas não levou tanto perigo também. Ao fim dos cinco de acréscimos, o placar final mostrava 1 a 1. Resultado ruim para ambos, mas pode piorar com o decorrer da rodada.

Sequência

Com o ponto conquistado, o Athletico chegou aos 39 e ocupa a 10ª colocação do Campeonato, podendo ser ultrapassado pelo Ceará, que enfrenta o Red Bull Bragantino ainda neste domingo (17).

O São Paulo se manteve na liderança, onde ficará mesmo após o fim da rodada, com 57 pontos. Quatro a mais que o Internacional, vice-colocado. O Colorado ainda joga na rodada e pode diminuir a vantagem para apenas um ponto.

São Paulo e Internacional se enfrentam na próxima quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi. A partida é considerada uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. Já o Furacão visita o Bahia também na quarta-feira (20), só que às 18 horas, na Arena Fonte Nova.