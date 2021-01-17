Gols e melhores momentos de Ceará 1 x 2 RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro
Foto: VAVEL

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22:37há 3 meses

GOLS E MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA

22:36há 3 meses

ENCERRAMOS A TRANSMISSÃO

Agradecemos a todos e todas que acompanharam mais uma transmissão em tempo real do Brasileirão 2020 na VAVEL Brasil. Até a próxima!
22:33há 3 meses

CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMOS JOGOS

Com o resultado o RB Bragantino pula para a 12ª colocação, com 38 pontos conquistados e na próxima rodada enfrenta o Vasco, quarta (20), às 21h30, em casa.

Já o Ceará fica na 11ª posição, com 39 pontos e na próxima rodada encara o Goiás, quinta (21), às 19h, fora de casa.

22:28há 3 meses

PANORAMA DA PARTIDA

Ceará e RB Bragantino protagonizaram um grande jogo na Arena Castelão. O placar de 2 a 1 poderia ter sido bem maior pelo nível da partida e pelos lances criados. No primeiro tempo o RB Bragantino foi melhor, exigindo duas boas defesas de Richard e o Ceará colocou uma bola no travessão.

No segundo tempo a partida ficou mais aberta e os gols saíram, todos de pênalti. Claudinho anotou os dois tentos dos visitantes e Lima marcou o dos mandantes. 

22:23há 3 meses

53' APITA O ÁRBITRO

Fim de jogo na Arena Castelão!
22:18há 3 meses

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO RB BRAGANTINOOO!!!

Claudinho mais uma vez! O camisa dez cobra pênalti com categoria, no canto. Richard ficou no meio do gol. Está na frente o Massa Bruta!!
22:13há 3 meses

49' PÊNALTI MARCADO

Pênalti após toque de braço de William Oliveira na área
22:08há 3 meses

48' VAI VER O LANCE

Marcelo de Lima Henrique foi ao vídeo ver o lance
22:03há 3 meses

48' CHECANDO JOGADA

Jogadores do RB Bragantino pediram pênalti após toque de mão na área. Árbitro espera checagem do VAR
21:58há 3 meses

45' SUBIU A PLACA

Mais cinco minutos de acréscimo
21:53há 3 meses

44' PASSOU POR TODO MUNDO

Claudinho cobra e a bola passa por toda a área, forte demais
21:48há 3 meses

44' COM DESVIO

Ramires recupera a bola na entrada da área, finaliza e a bola sai com desvio em escanteio
21:43há 3 meses

43' TIRA CLEITOONN

Jacaré parte em velocidade, ganha da marcação e ao sair cara a cara com Cleiton o goleiro do Massa Bruta chega primeiro e intercepta a jogada. Na sequência Léo Ortiz corta antes que Kelvyn chegue na bola. Goleirão salvou a equipe
21:38há 3 meses

41' UUUUUUHHH

Hurtado finaliza de fora da área e a bola passa com perigo
21:33há 3 meses

40' MUDANÇA NO RB BRAGANTINO

Sai: Ytalo

Entra: Hurtado

21:28há 3 meses

40' MUDANÇAS NO CEARÁ

Saem: Vina e Fabinho

Entram: William Oliveira e Kelvyn

21:23há 3 meses

39' BOTE PERFEITO

Artur tenta jogada para cima de Bruno Pacheco, limpa a marcação e ao cruzar tem o passe interceptado pelo lateral do Ceará
21:18há 3 meses

35' SAI E SEGURA

Jacaré faz boa jogada em velocidade, espera a ultrapassagem de Vina e arrisca o passe em profundidade. Cleiton sai do gol e segura a bola antes do meia do Ceará
21:13há 3 meses

33' TIRA A ZAGA

Na cobrança a defesa do Vozão afasta o perigo
21:08há 3 meses

33' PERFEITO, TIAGO!

Claudinho dá belo passe em profundidade para Bruno Tubarão, que avança e tenta o cruzamento mas Tiago intercepta e manda para escanteio
21:03há 3 meses

31' MUDANÇAS NO CEARÁ

Saem: Cléber e Lima

Entram: Jacaré e Wescley

20:58há 3 meses

30' MUDANÇAS NO RB BRAGANTINO

Saem: Helinho e Ryller

Entram: Bruno Tubarão e Eric Ramires

20:53há 3 meses

28' ESPAAAAAALMA RICHARRRDD

Aderlan recebe na entrada da área, ajeita e finaliza no ângulo do goleiro que vai buscar e faz uma grande defesa
20:48há 3 meses

28' MUDANÇA NO CEARÁ

Sai: Léo Chú

Entra: Saulo Mineiro

20:43há 3 meses

23' MANDOU LONGE

Fabinho briga, recupera a bola e aos trancos e barrancos consegue chegar para finalizar, mandando a bola muito por cima do gol
20:38há 3 meses

21' RITMO INTENSO

Jogo fica lá e cá. Os dois times apostam muito nas jogadas em velocidade e não concentram muitas forças no sistema defensivo. Com isso, duelo fica corrido e com trocação o tempo todo. Bom jogo de se assistir!
20:33há 3 meses

18' TUDO IGUAL

Pênalti bobo de Ryller em Luiz Otávio. Zagueiro do Ceará não chegaria na bola. O jogo pega fogo!
20:28há 3 meses

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO CEARÁ!

Lima bate com categoria, deslocando Cleiton. Bola de um lado e goleiro do outro. Tudo igual no placar!
20:23há 3 meses

16' É PÊNALTI MARCADO PARA O VOZÃO!

Pênalti confirmado após Ryller puxar Luiz Otávio dentro da área
20:18há 3 meses

14' ÁRBITRO NO VAR

Marcelo de Lima Henrique foi ao VAR ver um possível pênalti para o Ceará
20:13há 3 meses

13' SEGURA FIRME

Na cobrança de escanteio Tiago sobe e cabeceia no meio do gol para defesa de Cleiton
20:08há 3 meses

13' TIRA CLEITOOONN

Léo Chú cruza fechadinho e Cleiton, que já se adiantava para segurar um cruzamento, volta e joga a bola para fora
20:03há 3 meses

12' PRÊMIO PARA QUEM JOGAVA MELHOR

O RB Bragantino terminou o primeiro tempo superior ao Ceará. Na volta do intervalo permaneceu superior e foi recompensado com o pênalti
19:58há 3 meses

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO RB BRAGANTINO!

Claudinho bate com muita categoria, no ângulo direito. Richard ainda acerta o canto mas a cobrança foi indefensável. Está na frente o Massa Bruta!
19:53há 3 meses

9' DEMORA PARA COBRAR

Jogadores do Ceará não aceitam a marcação
19:48há 3 meses

7' É PÊNALTI!!!

Artur parte em velocidade, invade a área e é derrubado por Bruno Pacheco
19:43há 3 meses

3' COBRANÇA CURTA

Artur toca curto com Helinho, que cruza e a defesa do Ceará corta pra lateral
19:38há 3 meses

2' ESCANTEIO

Aderlan chega na linha de fundo e Léo Chú trava o cruzamento. Escanteio
19:33há 3 meses

0' PRIMEIRA TENTATIVA

Claudinho arrisca o chute de muito longe e manda para fora sem perigo
19:28há 3 meses

0' APITA O ÁRBITRO

Começa o segundo tempo na Arena Castelão
19:23há 3 meses

ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO

Ceará - RB Bragantino

Finalizações: 8 - 8

No alvo: 1 - 4

Posse de bola: 40% - 60%

Passes: 156 - 234

Faltas: 6 - 7

Precisão de passe: 80% - 88%

Escanteios: 5 - 3

19:18há 3 meses

SUPERIORIDADE DOS VISITANTES

No primeiro tempo o RB Bragantino foi superior ao Ceará. Teve mais posse de bola e finalizou mais vezes no alvo, fazendo o goleiro Richard executar duas boas defesas. O Ceará começou num bom ritmo mas perdeu o gás ao do meio para o final da primeira etapa.
19:13há 3 meses

48' INTERVALO

Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo na Arena Castelão
19:08há 3 meses

47' MAIS ACRÉSCIMO

Um minuto a mais. Vamos até 48
19:03há 3 meses

45' PÊNALTI?

Segundo o comentarista de arbitragem Sálvio Espínola o VAR deveria ter recomendado que o árbitro fizesse a checagem do lance para um possível pênalti para o RB Bragantino
18:58há 3 meses

45' SUBIU A PLACA

Dois minutos de acréscimo
18:53há 3 meses

44' FICOU NO CHÃO

Aderlan ficou no chão após lance com Léo Chú dentro da área do Ceará. Jogo parado para atendimento
18:48há 3 meses

42' PARA FORA

Aderlan cruza e Ytalo cabeceia para fora, com perigo
18:43há 3 meses

42' ESPAAAAALMAA RICHARRRDDD

Claudinho cobra escanteio, Helinho cabeceia e Richard vai buscar no cantinho com a ponta dos dedos. Grande defesa!
18:38há 3 meses

41' CORTE PERFEITO

Artur dá passe rasteiro para Helinho na área, ele tenta o giro para finalizar e Samuel Xavier chega travando. Escanteio
18:33há 3 meses

37' PRESTA ATENÇÃO NO SERVIÇO, HELINHO

Atacante do Massa Bruta tenta o cruzamento para Ytalo e manda direto para fora
18:28há 3 meses

36' NÃO DEU CONTINUIDADE

Lima dá belo passe pelo alto para Vina fazer a infiltração na área nas costas da zaga do RB Bragantino, mas o meia não consegue dar continuidade na jogada e a defesa tira
18:23há 3 meses

32' PEGA RICHARD

Edimar avança pelo lado esquerdo, cruza e Ricardo Ryller cabeceia no meio do gol para fácil defesa de Richard
18:18há 3 meses

31'TIRA DE CABEÇA

Na cobrança de escanteio Tiago sobe e tira a bola da área do Ceará
18:13há 3 meses

31' CHUTE TRAVADO

Claudinho aciona Artur pelo lado direito de ataque, ele vai pra cima da marcação e finaliza com desvio em escanteio
18:08há 3 meses

28' LONGE LONGE

Artur faz jogada individual, avança e finaliza de longe, para longe da meta
18:03há 3 meses

27' ARRISCOU DE LONGE

Vina cobra falta buscando levantar a bola na área, mas a cobrança sai muito baixa e a zaga do RB Bragantino corta. No rebote, Fernando Sobral arrisca de fora de área e manda para fora
17:58há 3 meses

25' OPAAA

Edimar tenta acertar a bola mas acaba atingindo Lima. Temos o primeiro cartão amarelo do jogo
17:53há 3 meses

23' NO TRAVESSÃOOOO

Bruno Pacheco cobra escanteio, a zaga tira e Vina fica com a sobra pelo lado direito. Ele cruza de primeira e Tiago sobe muito para cabecear no travessão. Por muito pouco!
17:48há 3 meses

23' TIRA A ZAGA

Vina faz virada de jogo linda para Léo Chú, que parte para cima da marcação e cruza para Fabrício Bruno tirar para escanteio
17:43há 3 meses

18' EQUILÍBRIO

Até aqui a partida é equilibrada. O RB Bragantino teve a melhor chance, mas os dois times marcam bem e apostam nas jogadas em velocidade
17:38há 3 meses

17' SEM PERIGO

Na cobrança de escanteio, Tiago subiu e cabeceou para longe do gol
17:33há 3 meses

16' BOLA ROLANDO

Jogo já foi reiniciado e o Ceará tem escanteio para cobrar
17:28há 3 meses

15' OUTRO ATENDIMENTO

Agora é a vez de Cléber ficar no chão sentindo dores
17:23há 3 meses

13' MUDANÇA DE ESTRATÉGIA

Diferentemente do que costuma acontecer, quando ataca bastante pelo lado direito com Artur, o RB Bragantino vem utilizando muito o lado esquerdo de ataque com Helinho e Edimar
17:18há 3 meses

12' AFASTA A ZAGA

Cléber recebe em profundidade, invade a área e cruza rasteiro para trás. Léo Ortiz chega tirando a bola da área
17:13há 3 meses

11' JOGO REINICIADO

Bola rolando novamente
17:08há 3 meses

11' FICARAM NO CHÃO

Tiago, do Ceará, e Edimar, do RB Bragantino recebem atendimento médico no momento
17:03há 3 meses

9' DEFENDEU RICHARD!!!

Helinho faz bom passe para Edimar na ultrapassagem, o lateral chega finalizando de primeira e obriga Richard a fazer boa defesa!
16:58há 3 meses

7' ROUBADA DE BOLA PERFEITA

Claudinho recebeu passe próximo a entrada da área do Ceará, ajeitou o corpo para finalizar mas Fernando Sobral apareceu e roubou a bola no momento exato
16:53há 3 meses

7' FRAQUINHO

Edimar cobra falta de muito longe, rasteiro e Richard encaixa sem problemas, no meio do gol
16:48há 3 meses

5' PASSOU PERTO

Bruno Pacheco faz a jogada de linha de fundo, cruza e Luiz Otávio chega cabeceando para fora. Passou perto!
16:43há 3 meses

3' MARCAÇÃO ALTA

Nos primeiros minutos de jogo o Ceará marca alto a saída de bola do RB Bragantino. O lance de perigo surgiu em bola longa para Helinho, escapando dessa marcação alta do time mandante
16:38há 3 meses

0' QUE PERIGO

RB Bragantino chega com Helinho pelo lado esquerdo, ele cruza e Luiz Otávio corta na Hora H. Na sequência, jogadores do time visitante pediram pênalti de Fernando Sobral
16:33há 3 meses

0' APITA O ÁRBITRO

Bola rolando na Arena Castelão
16:28há 3 meses

HINO EM EXECUÇÃO

Hino nacional brasileiro em execução na Arena Castelão. Depois teremos um minuto de silêncio em respeito as vítimas da covid-19 no Brasil.
16:23há 3 meses

PROTOCOLO INICIADO

Equipe de arbitragem já está no gramado. Em cinco minutos teremos bola rolando para Ceará e RB Bragantino. Expectativa de bom jogo!
16:18há 3 meses

EQUIPES NO AQUECIMENTO

Jogadores dos dois times fazem processo de aquecimento no gramado da Arena Castelão. Em pouco mais de dez minutos teremos bola rolando!
16:13há 3 meses

CLAUDINHO ON OU OFF?

O camisa dez do Massa Bruta também vem fazendo um grande Brasileirão. São onze gols marcados e briga direta pela artilharia da competição. 
16:08há 3 meses

SERÁ QUE VAI BRILHAR?

Será que Vina terá mais uma grande apresentação com a camisa do Vozão hoje?  O meia vem fazendo grande temporada e é o artilheiro do time no Brasileirão. São nove gols marcados e seis assistências distribuídas.
16:03há 3 meses

RESULTADO FINAL

O Atlético-MG venceu o Atlético-GO por 3 a 1, no Mineirão. O resultado é bom para o RB Bragantino, que vê um concorrente direto na luta contra a degola ser derrotado na rodada. 
15:58há 3 meses

PERDEU A POSIÇÃO

O experiente goleiro Fernando Prass, de 42 anos, perdeu recentemente o posto como titular para Richard. Após bom começo de trajetória pelo Vozão, Prass caiu de rendimento e viu o seu concorrente fazer bons jogos.
15:53há 3 meses

RESULTADO PARCIAL

Com a partida já se encaminhando para os minutos finais o Atlético-MG vai batendo o Atlético-GO por 3 a 1, no Mineirão.

Gols: Hyoran, Jair e Júnior Alonso (CAM)

Janderson (ATG)

15:48há 3 meses

PONTO FORTE DO RB BRAGANTINO

O lado direito de ataque costuma ser bastante acionado, com Artur indo para cima da marcação e sempre levando muito perigo. Com Claudinho flutuando pelo meio-campo o camisa dez terá a liberdade de encostar por ambos os lados de ataque e municiar o centroavante Ytalo. Vai com bastante velocidade!
15:43há 3 meses

PONTO FORTE DO CEARÁ

O lado esquerdo de ataque do Ceará é bastante acionado durante os jogos. Léo Chú, que pertence ao Grêmio, tem feito um bom campeonato até aqui e sempre parte com muita velocidade para cima da marcação. Olho nele!
15:38há 3 meses

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

Com os resultados da rodada até aqui o Ceará precisa vencer se quiser manter vivo o sonho de uma possível classificação a libertadores. Para o RB Bragantino os três pontos também são fundamentais para se distanciar da zona do rebaixamento.
15:33há 3 meses

SEM SURPRESAS NO RB BRAGANTINO

A mesma coisa acontece com os visitantes e não há surpresas na escalação inicial. Aderlan e Artur retornam a titularidade do time, com Claudinho jogando mais pelo meio campo, Helinho pelo lado do campo e Ytalo no comando de ataque.
15:28há 3 meses

SEM SURPRESAS NO CEARÁ

Como dito nas prévias, Samuel Xavier retornou ao posto de titular da equipe após um período fora por lesão. O ataque foi mantido com Lima, Léo Chú e Cléber. Vina comanda o meio-campo.
15:23há 3 meses

MASSA BRUTA ESCALADO!

O técnico Maurício Barbieri manda a equipe a campo com: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo.

Suplentes: Júlio César, Léo Realpe, Eric Ramires, Weverton, Chriggor, Bruno Tubarão, Leandrinho, Haydar, Guilherme, Jan Hurtado e Morato.

15:18há 3 meses

VOZÃO ESCALADO!

O técnico Guto Ferreira manda o Ceará a campo com: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Léo Chú, Lima e Cléber.

Suplentes: Fernando Prass, Eduardo Brock, William, Ricardinho, Pedro Naressi, Charles, Wescley, Jacaré, Klaus, Kelvyn, Saulo e Eduardo.

15:13há 3 meses

ENTRAMOS EM DEFINITIVO!

A partir de agora entramos em definitivo com todos os detalhes da partida entre Ceará x RB Bragantino no tempo real da VAVEL Brasil. A bola vai rolar a partir das 20h30. Vamos juntos!
15:08há 3 meses

ONDE E COMO ASSISTIR AO JOGO CEARÁ X RB BRAGANTINO AO VIVO NA TV E EM TEMPO REAL?

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2020

Local: Arena Castelão

Horário: 20h30

Onde assistir: Premiere

Onde acompanhar: VAVEL Brasil

15:03há 3 meses

ONDE E COMO ASSISTIR AO JOGO CEARÁ X RB BRAGANTINO AO VIVO ONLINE?

A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere. O tempo real você acompanha aqui na VAVEL Brasil.
14:58há 3 meses

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RB BRAGANTINO

Maurício Barbieri tem como desfalques o atacante Cuello e o zagueiro Ligger, ambos suspensos. Em contrapartida, Aderlan e Artur retornam de suspensão. Com isso, a equipe deve ir a campo com: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo.
14:53há 3 meses

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CEARÁ

Guto Ferreira tem como baixa o atacante Felipe Vizeu, que ainda segue no departamento médico. Por outro lado, Samuel Xavier e Leandro Carvalho estão recuperados. Com isso, a equipe deve ir a campo com: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Lima, Fernando Sobral, Léo Chú e Vina; Cléber.
14:48há 3 meses

GOLS DO ÚLTIMO EMBATE

14:43há 3 meses

ÚLTIMO JOGO ENTRE AS EQUIPES

No dia 19 de setembro de 2020 os dois times se enfrentaram no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o RB Bragantino venceu o jogo por 4 a 2. Na ocasião os gols foram marcados por Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Alerrandro e Lucas Evangelista, para o Bragantino, e Vina e Wescley, para o Ceará. 
14:38há 3 meses

HISTÓRICO DO CONFRONTO

No total os dois times se enfrentaram em 17 oportunidades e o equilíbrio é bem evidente. O Ceará tem leve vantagem com sete vitórias, com cinco triunfos do RB Bragantino e mais cinco empates. Jogando em casa os cearenses possuem apenas uma derrota para os paulistas. São sete jogos, com cinco vitórias e mais um empate. 
14:33há 3 meses

DESTAQUE DO MASSA BRUTA

Pelo lado do time paulista o camisa dez Claudinho é o grande destaque, somando 11 gols na competição e almejando chegar a artilharia do campeonato. Ele tem feito toda a diferença para os comandados de Maurício Barbieri. Joga muito!
14:28há 3 meses

DESTAQUE DO VOZÃO

O destaque do time cearense não poderia ser outro se não o meia Vina. O jogador faz excelente temporada com a camisa do Ceará e já soma nove gols e seis assistências no Brasileirão. Está jogando muito!
14:23há 3 meses

MOMENTO DO RB BRAGANTINO

O Massa Bruta também vem em boa fase e com a confiança em alta pelos dois últimos resultados, ao bater o líder São Paulo por 4 a 2 e empatar com o Atlético-MG por 1 a 1. Além disso, nos últimos dez jogos são quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.
14:18há 3 meses

MOMENTO DO CEARÁ

O Vozão vem em grande fase e com a confiança em alta após bater o Flamengo, fora de casa, por 2 a 1 na última rodada. Nos últimos dez jogos são cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, que faz com que a equipe ocupa a 10ª colocação com 39 pontos ganhos.
14:13há 3 meses

OLÁ! INICIAMOS MAIS UMA TRANSMISSÃO!

Sejam bem-vindos bem-vindas para mais uma transmissão em tempo real do Brasileirão 2020 na VAVEL Brasil. Desta vez traremos todas as emoções de Ceará x RB Bragantino que se enfrentam neste domingo (17), às 20h30. Vamos juntos!
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