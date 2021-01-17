Gols e melhores momentos de Ceará 1 x 2 RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

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GOLS E MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA
ENCERRAMOS A TRANSMISSÃO
CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMOS JOGOS
Já o Ceará fica na 11ª posição, com 39 pontos e na próxima rodada encara o Goiás, quinta (21), às 19h, fora de casa.
PANORAMA DA PARTIDA
No segundo tempo a partida ficou mais aberta e os gols saíram, todos de pênalti. Claudinho anotou os dois tentos dos visitantes e Lima marcou o dos mandantes.
53' APITA O ÁRBITRO
51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO RB BRAGANTINOOO!!!
49' PÊNALTI MARCADO
48' VAI VER O LANCE
48' CHECANDO JOGADA
45' SUBIU A PLACA
44' PASSOU POR TODO MUNDO
44' COM DESVIO
43' TIRA CLEITOONN
41' UUUUUUHHH
40' MUDANÇA NO RB BRAGANTINO
Entra: Hurtado
40' MUDANÇAS NO CEARÁ
Entram: William Oliveira e Kelvyn
39' BOTE PERFEITO
35' SAI E SEGURA
33' TIRA A ZAGA
33' PERFEITO, TIAGO!
31' MUDANÇAS NO CEARÁ
Entram: Jacaré e Wescley
30' MUDANÇAS NO RB BRAGANTINO
Entram: Bruno Tubarão e Eric Ramires
28' ESPAAAAAALMA RICHARRRDD
28' MUDANÇA NO CEARÁ
Entra: Saulo Mineiro
23' MANDOU LONGE
21' RITMO INTENSO
18' TUDO IGUAL
16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO CEARÁ!
16' É PÊNALTI MARCADO PARA O VOZÃO!
14' ÁRBITRO NO VAR
13' SEGURA FIRME
13' TIRA CLEITOOONN
12' PRÊMIO PARA QUEM JOGAVA MELHOR
10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO RB BRAGANTINO!
9' DEMORA PARA COBRAR
7' É PÊNALTI!!!
3' COBRANÇA CURTA
2' ESCANTEIO
0' PRIMEIRA TENTATIVA
0' APITA O ÁRBITRO
ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO
Finalizações: 8 - 8
No alvo: 1 - 4
Posse de bola: 40% - 60%
Passes: 156 - 234
Faltas: 6 - 7
Precisão de passe: 80% - 88%
Escanteios: 5 - 3
SUPERIORIDADE DOS VISITANTES
48' INTERVALO
47' MAIS ACRÉSCIMO
45' PÊNALTI?
45' SUBIU A PLACA
44' FICOU NO CHÃO
42' PARA FORA
42' ESPAAAAALMAA RICHARRRDDD
41' CORTE PERFEITO
37' PRESTA ATENÇÃO NO SERVIÇO, HELINHO
36' NÃO DEU CONTINUIDADE
32' PEGA RICHARD
31'TIRA DE CABEÇA
31' CHUTE TRAVADO
28' LONGE LONGE
27' ARRISCOU DE LONGE
25' OPAAA
23' NO TRAVESSÃOOOO
23' TIRA A ZAGA
18' EQUILÍBRIO
17' SEM PERIGO
16' BOLA ROLANDO
15' OUTRO ATENDIMENTO
13' MUDANÇA DE ESTRATÉGIA
12' AFASTA A ZAGA
11' JOGO REINICIADO
11' FICARAM NO CHÃO
9' DEFENDEU RICHARD!!!
7' ROUBADA DE BOLA PERFEITA
7' FRAQUINHO
5' PASSOU PERTO
3' MARCAÇÃO ALTA
0' QUE PERIGO
0' APITA O ÁRBITRO
HINO EM EXECUÇÃO
PROTOCOLO INICIADO
EQUIPES NO AQUECIMENTO
CLAUDINHO ON OU OFF?
SERÁ QUE VAI BRILHAR?
RESULTADO FINAL
PERDEU A POSIÇÃO
RESULTADO PARCIAL
Gols: Hyoran, Jair e Júnior Alonso (CAM)
Janderson (ATG)
PONTO FORTE DO RB BRAGANTINO
PONTO FORTE DO CEARÁ
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
SEM SURPRESAS NO RB BRAGANTINO
SEM SURPRESAS NO CEARÁ
MASSA BRUTA ESCALADO!
Suplentes: Júlio César, Léo Realpe, Eric Ramires, Weverton, Chriggor, Bruno Tubarão, Leandrinho, Haydar, Guilherme, Jan Hurtado e Morato.
VOZÃO ESCALADO!
Suplentes: Fernando Prass, Eduardo Brock, William, Ricardinho, Pedro Naressi, Charles, Wescley, Jacaré, Klaus, Kelvyn, Saulo e Eduardo.
ENTRAMOS EM DEFINITIVO!
ONDE E COMO ASSISTIR AO JOGO CEARÁ X RB BRAGANTINO AO VIVO NA TV E EM TEMPO REAL?
Local: Arena Castelão
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
Onde acompanhar: VAVEL Brasil