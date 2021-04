Coritiba derrota Vasco, volta a triunfar após dez rodadas e sai da lanterna

O Coritiba venceu o Vasco na noite deste sábado (17) por 1 a 0 em São Januário, e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Hugo Moura, em chute de fora da área, marcou o único gol da partida, ainda no primeiro tempo. Foi a primeira derrota de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe cruzmaltina. Já o Coritiba, venceu a primeira partida após dez jogos.

O jogo

Vanderlei Luxemburgo repetiu a equipe da sua estreia, com a volta de Léo Matos na vaga de Cayo Tenório, após cumprir suspensão. A tentativa era repetir as últimas boas atuações contra Atlético-GO e Botafogo. Mas desde o início, a equipe mostrou dificuldades para criar, com um Coritiba bem fechado e uma linha defensiva bem estruturada pelo técnico Gustavo Morínigo, estreante da noite.

E a situação do Vasco ficou ainda mais complicada quando Henrique, após uma cotovelada em Sarrafiore, foi expulso. A partir daí, o Coritiba passou a encontrar muito mais espaço e chegar ao ataque com perigo. E em um chute de fora da área o Alviverde abriu o placar. Hugo Moura acertou um bonito chute, rasteiro, no cantinho de Fernando Miguel, que não conseguiu fazer a defesa.

Com um jogador a menos e atrás do placar, o Vasco precisou propor o jogo, mas encontrou muitas dificuldades. Após bola levantada por Léo Gil, Cano cabeceou com precisão, mas Wilson fez grande defesa.

No segundo tempo, Luxemburgo tentou preencher o meio campo com as entradas de Benítez e Caio Lopes. O Vasco ficou mais com a bola, mas continuou sem criar grandes oportunidades. Luxa ainda tentou mudar o panorama da partida com as entradas de Neto Borges, Gabriel Pec e Cayo Tenório. Vendo as tentativas da equipe carioca, o Coritiba embolou ainda mais a partida com as entradas de Martínez, Luiz Henrique, Jonathan e Henrique Vermudt, além da entrada do experiente centroavante Ricardo Oliveira.

O Vasco tentou, mas foi o Coritiba que chegou perto de ampliar em chute colocado de Luiz Henrique. Benítez também tentou pelo Vasco em chute forte, mas a bola foi para fora. Mas o Vasco só foi ter a grande chance do jogo nos acréscimos. Após bola levantada na área, a zaga resvalou e a bola sobrou para Cano. O artilheiro finalizou de esquerda, mas Wilson fez grande defesa para evitar o empate. Fim de jogo em São Januário e vitória do Coritiba por 1 a 0.

Panorama

Com a primeira vitória no comando do treinador Gustavo Morínigo, o Coritiba chegou a 25 pontos e deixou a lanterna da competição. A equipe ainda vive situação complicada, a sete pontos do Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Vasco se manteve com 32 pontos e pode voltar ao Z4 neste domingo. Na próxima rodada, o Vasco visita o Bragantino. Já o Cotitiba recebe o Fluminense no Couto Pereira.