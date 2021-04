Al Hilal prepara oferta milionária por Bruno Henrique, atacante do Flamengo

Titular absoluto e multicampeão pelo Flamengo, Bruno Henrique (30) pode ser alvo do Al Hilal/ARB, conforme aponta o portal árabe Al-Bilad. Segundo a fonte, o clube monitor o atacante Rubro-negro desde o Mundial Interclubes em 2019 e estima apresentar uma proposta aos cariocas em torno de €10 milhões (R$63,95 milhões na conversão atual).

Contratado em janeiro de 2019, Bruno Henrique veio do Santos por R$23 milhões em um acordo de 3 anos. Com 54 gols pelo Flamengo, o jogador que foi eleito o melhor atleta da Copa Libertadores na temporada em que o time de Jorge Jesus desbancou o River Plate, se consolidou como um dos grandes ídolos recentes no clube, tornando-se bicampeão estadual, campeão brasileiro, Recopa, Supercopa e como já citado, da Libertadores da América.

A informação do jornalista Al Saleh revela que o clube árabe intensificou seu interesse em Bruno Henrique após a saída de Omar Khirbin e a queda de rendimento do já experiente Gomis.

Flamengo e Al Hilal há duas temporadas negociaram Gustavo Cuellar. Titular e destaque do Rubro-negro, o colombiano trocou de forma polêmica da equipe e no mesmo ano chegou a enfrentar o novo rival, no Mundial do Catar.