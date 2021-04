Internacional mira volta à liderança diante do Fortaleza, que está há sete jogos sem vencer

Falta cerca de um mês para o fim do Brasileirão e as disputas pelo título e para fugir do rebaixamento estão acirradas. Neste domingo (17), o vice-líder Internacional recebe o Fortaleza, o primeiro clube fora do Z4. A bola vai rolar às 20h30 (de Brasília) no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Além do comando técnico, muita coisa mudou desde o último confronto entre as equipes, em setembro. Na ocasião, Felipe marcou um golaço na Arena Castelão e definiu a vitória do Fortaleza. Rogério Ceni e Eduardo Coudet deixaram as equipes, o tricolor entrou em queda livre no campeonato e o Colorado viveu uma instabilidade, mas se recuperou e busca a sexta vitória consecutiva na temporada.

Inter com mudanças

Nesta semana o técnico Abel Braga recebeu a notícia de mais um titular com lesão no joelho direito - o zagueiro Rodrigo Moledo está fora da temporada. Sendo assim, Lucas Ribeiro forma dupla com Víctor Cuesta. Artilheiro do time, Thiago Galhardo se machucou contra o Goiás e também não joga, assim como Uendel, Boschilia, Guerrero e Saravia, que já estavam no Departamento Médico.

Em contrapartida, Yuri Alberto e Edenilson voltam após cumprir suspensão. Além da vitória, o Inter precisa torcer por derrota do São Paulo diante do Athletico-PR e passar o tricolor paulista no saldo de gols para terminar a 30ª rodada na liderança.

"Será um jogo dificílimo, então precisamos manter os pés no chão, pensar jogo a jogo, entrar concentrados para conseguir os três pontos e seguir na briga", comentou o lateral esquerdo Moisés.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Fortaleza tenta espantar má fase

Contratado neste ano, o técnico Enderson Moreira estreou contra o Grêmio e busca a melhor formação para retomar a confiança do elenco e interromper a sequência negativa. A última vitória foi em 22 de novembro, um 2 a 1 sobre o Botafogo, atual lanterna do Brasileirão. De lá pra cá foram quatro empates e três derrotas, o que colocou a equipe em 16º lugar, com três pontos a mais do que o Bahia, que abre a zona de rebaixamento.

Diagonosticados com a Covid-19, o goleiro Marcelo Boeck e o atacante Ederson são desfalques, assim como João Paulo, afastado após participar de uma festa, e Max Walef, que operou o joelho direito.

O zagueiro Wanderson está confiante. "Temos grandes potenciais e vamos fazer o máximo para sair de lá com o resultado positivo. Time do Inter é bastante técnico, intenso, ainda mais jogando dentro da sua casa, mas se colocarmos nosso ritmo e evoluir, temos chance de sair com um bom resultado."

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson, Carlinhos; Felipe, Ronald, Mariano Vázquez (Yuri César ou Juninho); Romarinho, Wellington Paulista e Osvaldo.