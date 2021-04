Com novidades, Santos recebe desesperado Botafogo no Brasileirão

O confronto que decidiu o título do Campeonato Brasileiro em 1995 acontece novamente neste domingo (17), quando o Santos recebe o Botafogo na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Brasileirão.

No último jogo entre as equipes, em setembro, o placar terminou 0 a 0. Desde então o time de Cuca embalou uma sequência e está na parte de cima da tabela, enquanto o alvinegro carioca já trocou de técnico e atualmente luta contra o rebaixamento.

Novidades no time do Santos

Nono colocado no Brasileirão, o Santos venceu o clássico diante do líder São Paulo no último final de semana e chegou a 42 pontos.

Sem Alison e João Paulo, suspensos, nem Luan Peres, que torceu o tornozelo, o técnico Cuca pode também preservar alguns titulares pensando no desgaste físico da reta final de temporada.

Provável escalação do Santos: Vladimir; Pará (Madson), Laércio (Lucas Veríssimo), Alex e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Botafogo na luta contra a degola

Faltam nove rodadas para a equipe comandada por Eduardo Barroca garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o alvinegro de General Severiano despencou na classificação e neste momento ocupa a lanterna com 23 pontos.

A tendência é que Barroca também faça mudanças em relação à derrota por 3 a 0 para o Vasco. Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi cumpriram suspensão no clássico e devem ser titulares.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin, Matheus Babi e Pedro Raul.