Pintado comemora vitória sobre Cruzeiro: "Não são apenas três pontos"

Com gol de pênalti convertido por Rafael Grampola, o Juventude venceu o Cruzeiro pela 35ª rodada da Série B e manteve o sonho alviverde de retornar à Série A. Após o jogo, o técnico Pintado atendeu a imprensa e avaliou o jogo.

"A gente está trabalhando muito, não só nos treinos e jogos. O grupo atende todo planejamento que é imposto. Essa vitória exigiu muito de todos nós. Não são só três pontos, essa vitória nos dá alegria e confiança para seguir lutando pelo nosso objetivo."

O técnico foi indagado quanto ao intervalo curto entre partidas, Pintado respondeu: "O intervalo é muito curto, mas nosso grupo é unido, quando observamos um jogador com desconforto muscular, avaliamos e se for o caso, poupamos." pontuou.

Classificação e próximos compromissos

Quarto colocado com 55 pontos, na terça-feira, às 19h15, o Juventude encara o Avaí fora de casa. A luta pelo acesso é gigante por parte do time gaúcho, que pode viver a subida seguida de divisão já que estava na Série C em 2019.