Pênalti irregular e Caíque França brilhando: Confiança bate Oeste e praticamente se garante na Série B 2021

Na noite do último sábado (16) o Confiança enfrentou o já rebaixado Oeste pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. Com gol de Reis, em um pênalti irregular, deu a vitória para o Confiança e garantiu o time na próxima edição da Série B.

A partida

Aos 13 minutos, em um cruzamento da esquerda, Maurício tirou de peito, mas errou e mandou ela nos pés de Bruno Paraíba, que bateu de primeira para uma ótima defesa de Caíque França! 13 minutos depois, em uma boa jogada de troca de passes, Reis conseguiu finalizar de fora da área e Caíque buscou no cantinho, colocando para escanteio.

Aos 29 Reis recebeu a bola na direita, deixou para Thiago Ennes, que cruzou na cabeça de Castilho, que cabeceou para o chão e obrigou o goleiro a espalmar por cima do gol. No escanteio após isso, em um cruzamento na área Nirley desviou na pequena área e Caíque, com o pé, salvou o Oeste!

Aos 39 minutos Reis recebeu um ótimo passe na direita, tirou Maurício da jogada e bateu forte, no canto esquerdo, mas Caíque foi buscar! No escanteio seguinte ao chute o juiz deu um pênalti em um cabeceio em cima do defensor. A bola pegou no ombro dele e, de forma irregular, o juiz deu o pênalti! Sem VAR na segunda divisão, o pênalti foi confirmado e Reis foi para a bola, bateu forte, no canto esquerdo. Caíque acertou o canto, mas nada pode fazer!

E aos 47, em uma falta no bico da grande área, Castilho bateu forte por cima da barreira e obrigou Caíque a voar no canto direito para salvar o Oeste mais uma vez.

Na primeira jogada de perigo do segundo tempo, Castilho cobrou uma falta no meio da área, rasteira, em jogada ensaiada para Reis chegar batendo firme, mas para fora!

A resposta do Oeste veio aos 10, com uma boa jogada de Fábio, que recebeu um cruzamento e arrumou de peito para Pedrinho bater para fora, com perigo!

Com 25, em um bom passe de cavadinha de Serginho, Caíque Sá chegou cabeceando forte, mas no travessão! Aos 32, em mais uma jogada de troca de passes, Reis deixou para Caíque Sá bater forte, de esquerda, e Caíque França pegou MAIS UMA.

Aos 36 Djalma Silva soltou o pé de longe e a bola passou raspando o travessão, pegando ainda na rede pelo lado de fora!

Próximos jogos e classificação

O Confiança volta a campo na terça-feira (19), às 19h15, quando recebe o Sampaio Corrêa. Já o Oeste joga na quarta-feira (20), às 19h15, quando viaja para enfrentar o Náutico.