Teste pra cardíaco! Com gol contra no final, Londrina garante acesso à Série B

Na última rodada decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro teve contornos dramáticos, sofridos até o minuto final, mas o Londrina garantiu o acesso neste sábado (16).

O Tubarão contou com um gol contra de Gilberto Alemão aos 42 minutos da etapa complementar, para venceu o Remo por 1 a 0. O resultado combinou com a derrota do Paysandu, pelo mesmo placar, para o Ypiranga.

O Londrina havia caído em 2019, e fechou a fase semifinal da Série C na segunda posição do grupo D, com nove pontos.

Gol contra e salvador

O Tubarão teve diversas chances para abrir o placar no primeiro tempo. O Londrina começou pressionar desde o apito inicial, com Igor Paixão mandando uma bomba da entrada da área e Vinícius fez uma ótima defesa.

O Remo também levou perigo com Hélio, que deixou todos para trás, porém, Gedeílson apareceu na hora certa para evitar.

No segundo tempo, o Leão Azul voltou mais ligado e teve as melhores chances. Primeiro com Tcharlles e com Lailson. O Londrina teve chances com Carlos Henrique, com mais uma boa atuação do goleiro Vinícius.

Nos minutos finais a falta de efetividade incomodava o Londrina, e coube ao Remo "resolver" a inquietação do adversário. Jardel cruzou, Vinícius saiu mal e Samuel Gomes bateu para o meio da pequena área. A bola rebateu no zagueiro paraense Gilberto Alemão e foi para o fundo da rede gol contra e salvador para o LEC que retorna à Série B após um ano.

Nem Ypiranga, nem Paysandu!

Ypiringa e Paysandu não dependiam só de si para garantir o acesso à Série B. O Papão foi melhor durante boa parte do jogo, teve mais posse de bola, mas quase não levou perigo ao gol adversário. Mais quem levou a melhor foi o Ypiranga, que aos dois minutos, com gol de Mossoró ficou à frente no placar.

A equipe da casa soube administrar o placar até os minutos finais e bateu na trave, já que aos 42 minutos do segundo tempo, viu seu sonho de conseguir o inédito acesso à Série B ser interrompido após o gol do Londrina.

Quem garantiu o acesso à Série B?

Remo, Brusque e Londrina estão garantidos na Segundona em 2021. Ainda resta uma vaga que sairá neste domingo (17).

No Estádio do Arruda, o terceiro colocado Santa Cruz recebe o líder Brusque. Já no interior de São Paulo, o Ituano recebe o Vila Nova.