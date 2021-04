Duelo de opostos: Vitória tenta se livrar do Z-4 barrando sonho da Chapecoense

Na tarde deste domingo (17), o Vitória enfrenta a Chapecoense, às 16h, no Barradão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Barra fará da partida o jogo dos seis pontos para criar gordura e escapar da zona de rebaixamento, enquanto a Chape já cumpriu a sua missão garantindo o acesso à primeira divisão na próxima temporada.

Em nove partidas entre as equipes, o Vitória conquistou quatro partidas, empatou duas vezes e perdeu três jogos para a Chapecoense. Em momento distinto no campeonato, a Chape está na segunda colocação com 66 pontos e garantida na Série A para a próxima temporada, enquanto o Vitória está na 17ª colocação com 38 pontos e luta para escapar da Série C.

O Vitória de Rodrigo Chagas não vence há cinco partidas, precisa pontuar para escapar da zona da confusão, mas não poderá contar com Caíque Souza, Guilherme Rend, Ewandro e Ronaldo, ambos no departamento médico.

Provável escalação do Vitória: César, Van, Wallace Reis, João Victor, Rafael Carioca, Matheus Frizzo, Fernando Neto, Gerson Magrão, Caíque Souza, Thiago Lopes, Vico e Léo Ceará.

A Chapecoense de Umberto Louzer garantiu o acesso à primeira divisão, mas quer continuar pontuando para conquistar a Série B. No entanto, não poderá contar com Luiz Otávio, Mike e Alan Ruschel, no entanto, poderá contar com os retornos de Roberto, Evandro, Anselmo Ramon e Fernandinho.

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo, Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Derlan, Roberto, Anderson Leite, Willian Oliveira, Denner, Aylon, Perotti e Paulinho Moccelin.

Arbitragem da partida

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Irinaldo Jorge dos Santos Silva (BA)