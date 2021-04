Wallace lamenta novo tropeço do Vitória: “Momento é delicado e todo mundo está ciente disso”

O Vitória segue em situação delicada na temporada. O rubro-negro baiano recebeu a Chapecoense no Barradão, em Salvador/BA, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2020. O jogo terminou empatado sem gols e tal resultado deixa o Leão da Barra na zona do rebaixamento em mais uma rodada. Após o jogo, o zagueiro e capitão Wallace comentou sobre o momento negativo vivido pelo clube após o jogo.

"Hoje fizemos uma boa partida, mas infelizmente não fomos efetivos no último terço (ataque). Vale destacar que o desempenho da equipe foi bem melhor do que nos últimos jogos. Mas a gente tem que melhorar muito ainda. Apesar da margem de tempo curta, precisamos aproveitar ao máximo esses dias de treino e ir com tudo para cima do Guarani", disse.

O time baiano tem 39 pontos, mesma pontuação do Náutico e Figueirense, que têm uma vitória a mais como critério de desempate. A equipe não vence há seis rodadas na competição nacional.

"Mais do que nunca, o momento é delicado e todo mundo está ciente disso. Soube que o Náutico perdeu (Ponte Preta venceu por 2 a 0), então tá todo mundo igual na tabela. Vai ser uma reta final realmente decidida no detalhe", concluiu Wallace.

O Vitória vai entrar em campo na próxima quarta-feira (20), quando enfrenta o Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas/SP, às 16 horas.