Em busca do acesso à Série A, Avaí e Juventude se enfrentam na Ressacada

Na noite desta terça-feira (19), o Avaí enfrenta o Juventude, às 19h15, na Ressacada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Ilha está na oitava colocação com 49 pontos, seis pontos a menos que o quarto colocado e próximo adversário, Jaconero, com 55 pontos.

Em 14 partidas, o Avaí venceu sete vezes, empatou duas e perdeu cinco jogos para o Juventude. Em momento similar no campeonato, as equipes buscam o acesso à primeira divisão, no entanto, a Juve é o time que possui mais pontos e possibilidade de garantir a vaga para a próxima temporada.

O Avaí não terá a presença do técnico Claudinei de Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o seu lugar, Luciano Gusso comandará a equipe. Renato deve assumir a vaga de Valdívia, que testou positivo para a Covid-19. Vinícius Leite pode assumir a zaga do Leão da Ilha no lugar de Rafael Pereira.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edílson, Alemão, Betão e João Lucas; Ralf, Pedro Castro e Renato; Vinicius Leite, Rômulo e Getúlio.

O Juventude de Pintado não poderá contar com a presença do zagueiro Emerson Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do atacante Capixaba, lesionado. Para a próxima partida, o comandante da Juve tem dúvidas na defesa, pois o zagueiro Wellington será reavaliado após ter sentido dores no início da partida contra o Cruzeiro, na rodada passada.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Igor, Augusto, Genilson (Wellington) e Eltinho; João Paulo Silva, Gustavo Bochecha e Renato Cajá; Roberto (Matheuzinho ou Everton), Rafael Grampola e Rogério.

Arbitragem da partida

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - RN (CBF)

Árbitro Assistente 1: Jean Marcio dos Santos - RN (CBF)

Árbitro Assistente 2: Flavio Gomes Barroca - RN (CBF)

Quarto Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne - SC (CBF)

Analista de Campo: Cantucho João Setúbal - SC (CBF)