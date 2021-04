Em jogo de seis gols, Inter vence Fortaleza e se aproxima da liderança

O Internacional venceu o Fortaleza na noite deste domingo no Beira-Rio. O jogo foi válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Yuri Alberto e Rodrigo Dourado abriram o placar para os mandantes. Wellington Paulista e Romarinho chegaram a empatar mas Peglow e Carlinhos contra, asseguraram o triunfo gaúcho.

Estratégias

Os dois times vieram a campo no 4-4-2. Abel Braga apostou na manutenção da equipe titular. Enderson Moreira apostou no poder de finalização de Wellington Paulista e David.

A partida teve início movimentado, logo aos três minutos, Praxedes cruzou para Yuri Alberto que no rebote de Felipe Alves abriu o placar. Não demorou muito para o colorado dilatar a vantagem, aos nove, Moisés cruzou na medida para Rodrigo Dourado deixar sua marca. O jogo parecia tranquilo para os mandantes, mas aos treze minutos o Leão teve um pênalti a seu favor após falta de Caio Vidal. Wellington Paulista bateu com sua cobrança característica e diminuiu o placar adverso.

No restante da primeira etapa, um jogo de muita força e faltas, tanto que a melhor finalização após os gols foi de Cuesta que acertou o travessão cobrando após infração.

A segunda etapa começou com os mandantes no ataque, Yuri Alberto perdeu duas boas oportunidades de encaminhar a vitória. O Fortaleza no entanto, precisou de um chute para estabelecer igualdade, Romarinho aproveitou a sobra de bola e chutou forte para marcar o segundo gol tricolor aos 11 minutos. Os visitantes quase viraram em chute de David, que foi pela linha de fundo, mas quem foi às redes foi o Inter, em bela jogada de Patrick, Peglow guardou aos 26. O time seguiu imprimindo pressão e seis minutos depois, Felipe Alves rebateu a bola em Carlinhos que cometeu um auto-gol.

Após marcar o quarto tento, o time de Abel Braga optou por administrar o resultado.

Classificação e próximos compromissos

Vice-líder com 56 pontos, 1 a menos que o São Paulo, na quarta 21h30 o Colorado visita o Tricolor Paulista em duelo que vale a ponta da tabela. Em décimos exto com 32, o Fortaleza volta a campo na quinta-feira, 19h diante do Santos no Castelão.