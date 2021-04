Praticamente rebaixado, Botafogo-SP aposta últimas fichas na Série B contra CSA

Nesta terça-feira (19), às 19h15, Botafogo-SP e CSA se enfrentarão pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada da competição nacional, ambos os times obtiveram resultados semelhantes. O Tricolor ficou no 1 a 1 com o América-MG, enquanto o Azulão empatou com o Avaí pelo mesmo placar.

Botafogo-SP tem 97% de chances de cair

A situação do clube de Ribeirão Preto é muito complicada. Para se manter na divisão atual, o Pantera necessita de um milagre. O time está a cinco pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Náutico, que possui um jogo a menos.

Se o Tricolor não quiser ser rebaixado para a Série C, será obrigado a vencer todas as partidas. A equipe comandada por Moacir Júnior vem de cinco jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias e três empates.

O treinador conta com problemas em seus jogadores, sejam físicos ou psicológicos. Certos jogadores estão com a mentalidade muito abalada pela situação delicada, enquanto outros cumprem suspensão.

Provável escalação do Botafogo-SP: Igor, Raniele, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Valdemir, Victor Bolt, Matheus Anjos e Luketa; Michel Douglas e Ronald.

CSA não vence há três rodadas

Sem conhecer a vitória há três jogos, a equipe azulina vai tentar a reabilitação. O Azulão foi ultrapassado pelo Juventude e caiu para a quinta colocação, com um total de 53 pontos. O clube de Alagoas busca intensivamente uma vaga no G4, para garantir o acesso na próxima edição da Série A do Brasileirão.

O técnico Mozart terá um desfalque e um retorno para esta noite. O atacante Rone cumprirá suspensão, enquanto o volante Rodrigo Andrade voltará a ficar à disposição do treinador.

Provável escalação do CSA: Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon (Cléberson), Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago (Gabriel) e Nadson; Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio.

Arbitragem

Wanderson Alves de Sousa apita o confronto entre Botafogo-SP e CSA nesta terça-feira, com auxílio de Marcus Vinicius Gomes e Ricardo Junio de Souza. João Vitor Gobi é o quarto árbitro da partida.