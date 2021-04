Maílson afirma dedicação coletiva no Sampaio Corrêa para encerrar Série B com vitórias

O atacante Maílson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, hoje no Sampaio Corrêa, espera uma ótima sequência da equipe nas próximas semanas. Segundo o jogador, o grupo quer encerrar bem a temporada.

“O grupo tem trabalhado muito para terminar a temporada com boas atuações. O elenco sabe da sua responsabilidade. Queremos encerrar a temporada vencendo as partidas. Essa é a meta de todos aqui”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é evoluir com a camisa do clube.

"Estou me dedicando muito para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube. Vou continuar me empenhando ao máximo para terminar a temporada com boas atuações", disse.