Lucão comemora gols e melhora do CRB na reta final da temporada

Titular desde a sua chegada ao CRB, o atacante Lucão destacou o bom momento que a equipe vive na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogador, com esse resultado, o Galo vai poder encerrar bem a competição sem preocupação com a zona de rebaixamento.

“Garantimos o clube na Série B e estamos focados nesta reta final de temporada. O grupo tem trabalhado muito para terminar o ano com vitórias. O elenco está muito motivado para isso. Estamos fazendo um bom fim de temporada", falou.

O jogador ainda comemorou o bom momento no clube.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Vou continuar trabalhando para honrar a camisa do CRB até o fim", disse.