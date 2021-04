Vila Nova supera Ituano fora de casa e confirma retorno à Série B

Na última rodada decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova garantiu o acesso à Série B depois de vencer o Ituano por 1 a 0, na tarde do último domingo (17), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, e terminou a segunda fase na liderança do grupo C.

Além disso, o time goiano ultrapassou o Brusque na rodada final e vai disputar a decisão da Série C contra o Remo.

Quem garantiu vaga na Série B 2021?

O Remo foi o primeiro clube a garantir o acesso após vencer o clássico diante do Paysandu por 1 a 0, apesar de ter sido derrotado na última rodada, garantiu a vaga na segundona com uma rodada de antecedência. O clube não disputava a Série B fazia 13 anos.

Na mesma chave, o Londrina garantiu o acesso após vencer o Remo na última rodada por 1 a 0, e está de volta após um ano. O Ypiranga-RS bateu o Paysandu na rodada final, mas ficou de fora do grupo de acesso.

O Brusque foi o segundo a subir ao vencer o Ituano por 4 a 2, na última segunda-feira e garantiu vaga na Segundona e carimbou vaga após 32 anos.

O Santa Cruz venceu o Brusque por 3 a 1 neste domingo (17), mas não conseguiu garantir a vaga para a segunda divisão por conta da vitória do Vila Nova.