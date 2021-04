Bruno Aguiar comemora acesso do Novorizontino à Série C e reforça briga pelo título

Principal nome da defesa do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, foi um dos responsáveis pelo acesso da equipe paulista para a Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo o defensor, esse momento que vive com a camisa do Tigrão tem sido muito especial.

“Esse momento que estou passando com a camisa do clube tem sido muito especial. Estou trabalhando para continuar melhorando meu retrospecto em campo e para ajudar o Novorizontino a crescer. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história de títulos aqui nos próximos anos”, afirmou.

Segundo Aguiar, o clube tem tudo para fazer um grande 2021.

“Temos tudo para fazer uma grande temporada em 2021. O grupo é bom, forte e muito comprometido. Precisamos manter o ritmo do ano passando para alcançarmos nossos objetivos", disse.