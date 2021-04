Na briga pelo título da Série B, América-MG enfrenta Brasil de Pelotas

Brasil de Pelotas e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (19), no Bento de Freitas, às 16h. O duelo é válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já classificado para a Série A, o Coelho briga pelo título. Enquanto o Xavante está no meio da tabela.

Ao todo, foram sete jogos entre as equipes, com vantagem para o América-MG. Já que foram quatro vitórias, contra apenas uma do Brasil de Pelotas. Além disso, foram dois empates.

O último duelo ocorreu em 20 de outubro de 2020, no Independência, pela 17ª rodada da Série B. O Coelho venceu por 3 a 1. Auremir, duas vezes, e Bruno Passos, de pênalti, marcaram os gols da vitória. Bruno José descontou para o Xavante.

Brasil de Pelotas apenas cumpre tabela

O Xavante é o 11º colocado, com 47 pontos e apenas cumpre tabela. Já que não tem mais chances de conquistar o acesso e nem corre risco de rebaixamento. Além disso, vem alternando entre vitórias e derrotas. Nas duas últimas partidas, venceu o Juventude por 2 a 1 e perdeu para o Figueirense por 3 a 0.

Para a partida, o técnico Cláudio Tencati não poderá contar com Jarro, que sofreu uma fratura no pé, e com Gabriel Poveda, que tem uma lesão de ligamento no joelho direito. No esquema escolhido pelo comandante, Dellatore deve ser o único atacante da equipe.

Provável escalação: Rafael Martins; Felipe, Leandro Camilo, Diego Ivo e Bruno Santos; Sousa e Pablo; Bruno José, Matheus Oliveira e Rafael Vinicius; Dellatorre.

América-MG não terá o técnico Lisca, suspenso

Com 68 pontos e o acesso garantido à Série A, o Coelho lidera a competição e busca o título. No entanto, vem de dois tropeços. Após três vitórias seguidas, com direito a uma goleada, por 4 a 0, sobre o Vitória, empatou os dois jogos seguintes. Foram eles:0 a 0 com o Náutico e 1 a 1 com o Botafogo-SP.

Os desfalques começam pelo técnico, já que Lisca foi punido pelo STJD por ofensas à arbitragem no duelo contra a Ponte Preta. Daniel Borges, Léo Passos e Rodolfo estão fora por suspensão. Já o atacante Auremir, que estava suspenso, está de volta à equipe titular.

Provável escalação: Airton, Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus, Sávio, Zé Ricardo, Juninho, Alê, Geovane, Felipe Augusto e Ademir.

Arbitragem

O árbitro Salim Fende Chavez (SP) comanda a partida. Seus assistentes serão Vitor Carmona Metestaine (SP) e Fábio Rogério Baesteiro (SP).