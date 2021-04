Decisivo e na briga pela artilharia, Claudinho é destaque do RB Bragantino

Muito futebol e pouca mídia? Talvez essa seja a frase que resuma Claudinho no futebol brasileiro. Atacante do RB Bragantino, o camisa 10 toma conta do time paulista no Brasileirão 2020. Já com sondagens de grandes equipes como Santos, Fluminense e Grêmio, o jogador de 23 anos luta a cada rodada para ser o artilheiro da competição.

Em 27 jogos no Campeonato Brasileiro, Claudinho já anotou 13 gols, mostrando seu poder ofensivo no "Bragabull". Na maior parte do tempo, ele atua pelo lado esquerdo do ataque, puxando jogadas para o meio e abrindo as defesas adversárias, facilitando também a movimentações de seus companheiros de setor.

Além de sua movimentação, o camisa 10 tem outro ponto que auxilia a equipe: 83 passes decisivos, líder do quesito na Série A. Ou seja, quando não participa de gol ele ajuda na criação das jogadas. Ao todo, são três assistências na temporada. Essa relevância e participção eficaz faz com que Claudinha tenha 7.50 de nota do aplicativo SofaScore, a terceira maior — Marinho tem 7.54 e Arrascaeta tem 7.59.

Atrás apenas do colorado Thiago Galhardo (16 gols) e do santista Marinho (15 gols), a Claudinho, com seus 15 gols, está firme na briga pela artilharia. Mas a principal causa dele no campeonato é deixar o RB Bragantino na primeira divisão — atualmente é o 12º, com 38 pontos.