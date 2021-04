Anselmo Ramon valoriza campanha e retorno da Chapecoense à Série A

Principal nome do ataque da Chapecoense neste ano e um dos artilheiros da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Anselmo Ramon comemorou muito o acesso com a equipe catarinense. Segundo o jogador, esse momento tem sido muito especial.

"O acesso é consequência de um trabalho forte que fizemos ao longo da temporada e sem alarde, com os pés no chão. O grupo entendeu o trabalho realizado pela comissão técnica e abraçou um projeto de um clube que merece estar na Série A. Todos estão de parabéns por essa importante conquista”, afirmou.

Segundo Anselmo, a regularidade contou muito durante o ano.

"Tivemos regularidade durante a competição. Não deixamos de estar brigando pelo acesso em momento algum, mas sempre com humildade e os pés no chão. A intensidade da equipe contou muito também", continuou.

Agora, para Anselmo, a cereja do bolo será o título da disputa.

"Conquistamos o objetivo, que era o acesso. Agora temos chances de terminar o ano com esse título da Série B, que será muito importante para todos", concluiu.