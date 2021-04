Com boa atuação coletiva, Flamengo bate Goiás e alivia pressão sobre Rogério Ceni

No encerramento da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Goiás e Flamengo, se enfrentaram no Estádio da Serrinha, em Goiânia, na última segunda-feira (18). O Rubro-Negro conseguiu se recuperar das duas derrotas consecutivas, jogou bem e venceu a partida por 3 a 0. Gols de Arrascaeta, Gabriel, que contou com assistência de Bruno Henrique e Pedro.

Flamengo tem dois anulados, mas marca no fim

Sob uma forte chuva, as duas equipes sentiram o gramado mais pesado e demoraram para se encontrar em campo. No decorrer da partida, a superioridade do Flamengo foi aparecendo e a equipe Rubro-Negra conseguiu dominar as ações ofensivas. Gabi chegou a marcar duas vezes, só que em ambas estava em posição de impedimento.

Por outro lado, o Goiás se fechou como pode e criou muito pouco ofensivamente. Inclusive quase não levou perigo ao gol adversário.

E na base de muita insistência, o Flamengo abriu o placar. No final do primeiro tempo, Arrascaeta aproveitou passe Diego e marcou o dele. Mas tanto o Rubro-Negro como o Esmeraldino não conseguiam ter intensidade. Com a desvantagem no placar, o Goiás precisou se expor mais.

Com trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, Flamengo vence!

No segundo tempo, o Flamengo passou a administrar a vantagem vendo o Goiás ser obrigado a propor o jogo. E não é que aquela dobradinha de 2019 entre Gabi e Bruno Henrique deu certo novamente!? Em velocidade, o camisa 27 aproveitou a falha da marcação do Esmeraldino e, já dentro da área, fez uma assistência açucarada para Gabriel fazer o dele.

Com o jogo totalmente sob controle, Rogério Ceni visando o jogo contra o Palmeiras poupou alguns de seus titulares, que estavam pendurados e promoveu a entrada de Pedro, que não desperdiçou a sua chance. após uma boa roubada de bola de Renê e chutou entre as pernas de Tadeu para fazer o terceiro do Flamengo.

E agora?

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Palmeiras na quinta-feira (21), às 19h(de Brasília). No mesmo dia e horário, o Goiás recebe o Ceará.

Com a vitória o Rubro-Negro entrou novamente no G-4 da competição, com 52 pontos. Já o Esmeraldino, com 26, está em 18º.