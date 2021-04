Bolsonaro dispara contra pergunta do Enem comparando Neymar e Marta; Rainha responde

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, realizado no último domingo (17), teve uma série de polêmicas. Uma delas envolve o futebol masculino e feminino. Uma das questões da prova buscava comparar os salários recebidos por Neymar, camisa 10 do futebol masculino, e Marta, tida por muitos como a maior jogadora da história. A pergunta ganhou imensa repercussão nas redes sociais.

Confira a questão abaixo:

EU AMEI QUE O ENEM CRITICOU A REMUNERAÇÃO DO SALÁRIO DA MARTA COMPARANDO COM O NEYMAR



MARTA FEZ MUITO MAIS DO QUE ELE #ENEM2021 pic.twitter.com/7CCBeqtLvi — ɢᴀʙʀɪᴇʟʟᴀ 🌺 (@ikauffmyself) January 17, 2021

Um dia depois da prova, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, falou sobre o Enem e sobre a questão em específico em entrevista coletiva a jornalistas. Para ele, tal questão não deveria existir no exame por ser "absurda".

"O banco de questões do Enem não é do meu governo ainda, é de governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda, ridículas, tratando de assuntos... Comparando mulher jogando futebol e homem, por que a Marta ganha menos que o Neymar. Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil. O que o Neymar ganha por ano todos os times de futebol junto no Brasil não faturam por ano. Como que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. Ela que faz o salário, ela que mostra para onde o mercado deve ir", disparou.

"Resposta"

Instantes depois, no Instagram pessoal da atleta, Marta postou uma foto com os seguintes dizeres: "Uns serão lembrados como os melhores da história. Já outros...", em tom enigmático. Embora não tenha dito que tal frase é um ataque ao presidente, o post era uma resposta clara às declarações de Bolsonaro.