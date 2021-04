Grêmio e Atlético-MG fazem confronto eletrizante no G-6

Nesta quarta-feira (19), às 19h15, Grêmio e Atlético-MG duelarão pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última rodada da competição nacional, cada equipe obteve um resultado diferente. O Imortal ficou no 1 a 1 com o Palmeiras, enquanto o Galo bateu o Atlético-GO por 3 a 1.

AO VIVO: como de costume, acompanhe todos os lances de Grêmio x Atlético-MG aqui, no tempo real da VAVEL Brasil.

Grêmio tem muitos pendurados

O Tricolor Gaúcho apresenta diversos jogadores importantes pendurados, o que é um risco para o Gre-Nal, próximo jogo do time. Matheus Henrique, Geromel, Kannemann, Darlan, Robinho e Vanderlei estão com dois cartões amarelos e podem desfalcar a equipe contra o Internacional.

O goleiro do clube sulista minimizou os riscos de suspensão para o clássico e disse que Renato Gaúcho vai com força máxima para o duelo desta noite. O Grêmio é o sexto colocado do Brasileirão, com um total de 50 pontos conquistados. O time sonha até com o título, já que tem um jogo e sete pontos a menos que o líder São Paulo. Além disso, tem a defesa menos vazada da competição, tendo sofrido 24 gols em 29 partidas.

Para este jogo contra o Atlético-MG, o técnico do Imortal terá um possível desfalque e três retornos. Matheus Henrique pode continuar no Departamento Médico para estar 100% no Gre-Nal, pois levou pancadas na panturrilha contra o Palmeiras. Lucas Silva, Geromel e Paulo Miranda voltarão a estar à disposição de Portaluppi.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Sampaoli perto de marco histórico

Jorge Sampaoli está perto de se tornar o treinador do Galo com mais vitórias desde Levir Culpi, nos anos de 2014 e 2015. A equipe mineira, mesmo que tenha oscilado seu desempenho nas últimas rodadas, ainda tem chance de conquistar o Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG é o terceiro colocado na tabela da competição, com 53 pontos conquistados, quatro a menos do líder São Paulo. A última e a única vez que o alvinegro venceu o Brasileirão foi em 1971, quando era comandado por Telê Santana.

Sampaoli terá dois desfalques para a partida desta noite. O atacante Diego Tardelli ainda não está com uma boa condição física, enquanto o meia Matías Zaracho segue no tratamento de lesão muscular sofrida contra o Coritiba.

Provável escalação do Atlético Mineiro: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Allan e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno.

Arbitragem

Raphael Claus apita o confronto entre Grêmio e Atlético Mineiro nesta quarta-feira, com auxílio de Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral é o responsável pelo VAR (Árbitro de Vídeo).