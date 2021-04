Waguininho avalia desempenho no Guarani e busca vitórias na reta final da Série B

No Guarani desde a metade de 2020, o atacante Waguininho, com passagem pelo futebol coreano, revelou a expectativa para a equipe campineira encerrar bem a temporada. Segundo o jogador, que também atuou no Oeste e Mogi Mirim, a meta de todos é encerrar a Série B com vitórias.

“Nossa equipe vai com tudo para terminar a Série B com vitórias e uma ótima sequência. Vamos lutar muito para encerrar o ano com bons resultados. O grupo está muito motivado para que isso seja possível", falou.

Segundo o atleta, essa temporada individual tem sido boa.

“Passei os últimos anos no futebol coreano e precisei de um tempo para me readaptar. Trabalhei muito para fazer um grande ano e estou feliz com tudo que aconteceu", disse.