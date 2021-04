Carioca B2: “Estamos prontos para erguer o troféu”, projeta Thiago Capixaba, atacante e destaque do Ceres

Próximo da final do segundo turno estadual, o Ceres vive um momento de ascensão na quarta divisão. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Alviceleste de Bangu enfrentará o Barra da Tijuca pelas semifinais da Taça Waldir Amaral.

Titular e autor do gol que deixou o Ceres na liderança do grupo B, o atacante Thiago Cabixaba (29) fala com exclusividade à Vavel Brasil e projeta grandes conquistas do clube e aponta principais marcos já realizados na equipe do treinador Leandro Silva.

“Nunca deixei de acreditar no potencial do clube, um grupo bem unido e que se propôs a dar o máximo para que cheguemos aonde devemos estar. Acreditamos que é possível o acesso sim, devemos dar sempre um algo a mais e isso vale para cada profissional que está conosco”, afirma o artilheiro.

Ascensão

Desde 2019 no clube, Thiago Capixaba esteve no grupo que foi campeão da série C estadual e neste momento está entre os quatro melhores do returno, feito este, que pode garantir seu segundo troféu no clube.

“Estamos prontos para erguer o troféu. Falo isso com todo respeito ao semifinalista, mas só Deus pode tirar esse título de nossas mãos”, relata o jogador.

Adversário do Alviceleste, Barra da Tijuca que se classificou em segundo colocado no grupo A e tem como grande destaque o atacante Júlio César, ex-Fluminense e Figueirense, visitará até o estádio Ítalo Del Cima para o confronto. Projetando este duelo, Thiago fala sobre o rival semifinalista: “sei que o adversário é muito qualificado, mas estamos prontos e preparados para entrar em campo e conquistar a vitória”.

Destaque do time, Thiago Capixaba que é autor de um dos maiores golaços da competição, fala sobre sua história no Ceres.

“Quando cheguei ao clube, abracei o projeto do Presidente Wiston que é parecido com o meu, chegar em lugares altos. O clube tem grande tradição e quero estar aqui quando conquistar coisas maiores. A equipe é uma família unida, sabemos interagir e o que queremos ganhar”.

Perguntado sobre sua melhor partida e o gol mais marcante, o artilheiro ressalta: “O jogo diante do Carapebus foi o que mais me marcou. Pude ajudar o time com o gol que nos deixou líderes do grupo e isso foi muito importante”, finaliza Thiago.