Com um jogador a mais, América-MG empata sem gols diante do Brasil de Pelotas

Brasil de Pelotas e América-MG empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (19), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas/RS. O duelo foi válido pela 36ª e antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro empate seguido do Coelho após conquistar o acesso à Série A.

Primeiro tempo

O Brasil de Pelotas começou no ataque e, aos dois minutos, Matheus Oliveira avançou e chutou rasteiro. No entanto, Airton defendeu sem problemas. O América tentou responder aos dez minutos, com Alê, mas a bola bateu em Héverton. No rebote, o chute de Felipe Azevedo também bateu no zagueiro. A primeira boa chance da partida foi aos 22’ para o Coelho, quando João Paulo cobrou falta e Rafael Martins quase foi encoberto, mas conseguiu evitar o gol do adversário.

Aos 23, o Xavante chegou com Dellatorre, que caiu na área após choque com Anderson Jesus. O árbitro marcou pênalti, mas o bandeira disse que a falta foi fora da área. Matheus Oliveira cobrou e João Paulo mandou para escanteio. Já aos 38’ foi a vez de Messias, do América, cair na área. No entanto, a arbitragem mandou seguir.

Segundo tempo

Logo aos três minutos, a equipe mineira assustou com Joseph. O lateral recebeu o passe e chutou. A bola passou perto do gol. Aos 14’, chegaram novamente, dessa vez com Ademir, que chutou rasteiro. Mas o goleiro Marcelo fez mais uma defesa. Já aos 19’ os donos da casa ficaram com um a menos. Já que Bruno Santos recebeu o segundo amarelo por pisar na canela de Ademir e foi para o chuveiro mais cedo.

Na sequência, as equipes fizeram diversas alterações. O América colocou mais um atacante em campo, no lugar do lateral. Enquanto o Brasil de Pelotas sacou um atacante e colocou um lateral. Posteriormente, mais um atacante entrou na equipe de Lisca, na vaga de um volante. Nos acréscimos, aos 42’, após cruzamento, Berola desviou e Lohan tentou o chute, mas foi puxado dentro da área. Todavia, mais uma vez a arbitragem mandou seguir.

Sequência

Com o resultado, o América-MG chegou aos 69 pontos e segue na liderança. Mas pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que ainda joga nesta rodada, contra a Ponte Preta. O Brasil de Pelotas chegou aos 48 pontos e ocupa a 12ª posição.

O próximo compromisso do Xavante é contra o CSA, na sexta-feira (22). O duelo será no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, às 19h15. Enquanto o Coelho enfrenta o Confiança no sábado (23), na Arena Batistão, em Aracaju/SE, às 16h30. Os confrontos são válidos pela 37ª e penúltima rodada da Série B.