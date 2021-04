Jogo da vida! Bahia recebe desfalcado Athetico-PR para fugir do Z-4

Na briga para se afastar do Z-4, o Bahia recebe o Athletico, nesta quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Separados por dez pontos, a briga do time nordestino é exclusivamente se livrar do rebaixamento à Série B. Já a equipe paranaense conseguiu se distanciar dos últimos quatro e ruma para garantir vaga na Sul-Americana e, quem sabe, beliscar um lugarzinho na pré-Libertadores,

AO VIVO: acompanhe todas as informações pré-jogo e todos os lances de Bahia x Athletico em tempo real aqui, na VAVEL Brasil.

É vencer e vencer!

Pressionado, o Bahia enfrentará o Athetico, em casa, e sabe que tem a necessidade de vencer caso queira lutar para permanecer na Série A. O Tricolor de Aço tem 29 pontos e está em 17º lugar.

Para a partida, o técnico Dado Cavalcanti terá a volta de Lucas Fonseca, que foi desfalque nas últimas 11 partidas, por conta de uma lesão e deve inciar no banco de reservas.

Provável escalação do Bahia: Friedrich; Nino, Juninho, Anderson Martins e Juninho Capixaba(Zeca); Ronaldo, Edson, Ramon e Ruan Pablo Ramírez; Rossi (Thiago) e Gilberto.

🔵🔴 Tricolor encerrou preparação pro jogo desta quarta; saiba como foi ➡️ https://t.co/q54yEYKQfy #BBMP pic.twitter.com/ZXLDgSibUy — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 19, 2021

Desfalcado, Athetico quer vitória fora de casa para não distanciar dos 10 primeiros

A situação do Athletico-PR é bem mais confortável do que a do adversário desta quarta-feira. O Furacão tem 39 pontos e está na décima posição e vem de empate em 1 a 1 com o líder São Paulo na última rodada.

O grande problema da equipe paranaense é o alto número de desfalques para a partida contra o Bahia. O técnico Paulo Autuori não contará com Abner, com lesão na coxa, Nikão com dores na coxa. E Canesin, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Márcio Azevedo, lesão no joelho, volante Erick, lesão na coxae e os meias Lucho González, dores no joelho e Léo Cittadini dores no entorno do joelho, também são desfalques.

Sem um lateral-esquerdo de origem, Paulo Autuori pode improvisar Felipe Aguilar, Khellven ou Zé Ivaldo na esquerda.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Léo Cittadini e Carlos Eduardo; Nikão e Kayzer.