Bahia vence Athletico e foge da zona do rebaixamento

Bahia e Athletico passam por momentos completamente diferentes no campeonato. O Tricolor de Aço entrou em campo precisando da vitória para conseguir escapar da zona do rebaixamento, já o Furacão briga por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores. Então, com a necessidade de vitória batendo na porta de ambos, o confronto foi aberto. E quem venceu foram os baianos, pelo placar mínimo de 1 a 0.

O jogo

Aos dois minutos do primeiro tempo, Nino Paraíba recebeu lançamento finalizou para ótima defesa do goleiro. Com muita presença no ataque, o time da casa foi para cima e buscava abrir o placar.

O Athletico logo equilibrou a partida e passou a atacar também. Aos 15 minutos, Christian chutou da intermediária, mas o goleiro não teve trabalho e só observou a bola ir para fora.

A partida ficou equilibrada entre os dois times, já no início do segundo tempo o Bahia voltou superior e com mais intensidade de jogo, aos 65 minutos, Rossi, que havia acabado de entrar, fez o cruzamento rasteiro e Thiago Andrade chegou para completar abrindo o placar e marcando seu primeiro gol como profissional do Bahia.

O Athletico Paranaense não conseguiu repetir uma boa atuação como no primeiro tempo, o Bahia criava mais chances e tinha mais volume de jogo. Apesar das tentativas, o jogo ficou 1 a 0.

Com esse resultado, o Bahia chegou aos 39 pontos, é o 35ª colocado e saiu da zona de rebaixamento. Já o Furacão viu a vantagem para a zona de rebaixamento cair para sete pontos.

Próximos eventos

O próximo jogo do Athletico será contra o Flamengo, na Arena da Baixada, dia 24 (16h). Já o Bahia enfrenta do Sport, na Ilha do Retiro, dia 24 (18h15)