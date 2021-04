Para voltar a sonhar: Botafogo recebe Atlético-GO para tentar permanência na Série A

Botafogo e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para voltarem a sonhar no Campeonato Brasileiro. Ambos os times precisam dos três pontos.

O Alvinegro sonha em sair da lanterna e ver um fio de esperança para fugir do rebaixamento. Já o dragão, além de escapar do rebaixamento, visa uma vaga na Copa Sul-Americana, o que pode acontecer caso fique entre os 12 primeiros, ou o G6 vire G8, com os times finalistas da Copa do Brasil e da Libertadores.

Situação dos times e provável escalação

O Botafogo é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, em 30 rodadas. O Glorioso venceu apenas quatro vezes no Brasileirão e não sabe o que é vitória há quatro jogos.

Para a partida, Eduardo Barroca não poderá contar com: Diego Cavalieri (intercorrência clínica), Gatito (edema ósseo no joelho), Guilherme Santos (lesão na coxa), Lucas Barros (cirurgia no joelho). Com isso, a provável escalação do Alvinegro carioca tem: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre, Bruno Nazário; Lecaros, Matheus Babi e Pedro Raul.

Do outro lado, o Atlético-GO ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos em 30 jogos. Uma vitória pode ajudar o time a ficar mais próximo da permanência na Série A e, de quebra, facilitar a busca por uma vaga na Copa Sul-Americana.

O time teve duas derrotas e dois empates, nos últimos quatro jogos, e quer voltar a vencer. Para isso, o técnico Marcelo Cabo deve levar a campo o seguinte time: Jean; Dudu, Éder, Oliveira, Pereira e Natanael; Marlon Freitas, Matheus Vargas e Wellington Rato; Chico e Zé Roberto.

