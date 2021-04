Zé Roberto desencanta, Atlético-GO vira e afunda Botafogo na lanterna do Brasileirão

O drama do Botafogo na reta final do Brasileirão aumentou mais nesta quarta-feira (20), quando o time perdeu de virada por 3 a 1 para o Atlético-GO em pleno Estádio Nilton Santos, em confronto válido pela 31ª rodada.

Lanterna do Brasileirão, o Botafogo entrou em campo com Matheus Nascimento na vaga de Kelvin, mas a revelação da base alvinegra que é centroavante jogou mais aberto e teve participação discreta, tanto que no segundo tempo foi substituído por Angulo.

Marcelo Cabo também mexeu na equipe após a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG. Foram duas alterações no setor ofensivo - Janderson e Danilo Gomes no lugar de Chico e Matheus Vargas. A estratégia deu certo, tanto que um deles balançou a rede.

Sofrimento de um lado, esperança de outro

O primeiro tempo teve poucas oportunidades, sendo as melhores em chute de fora da área de Wellington Rato que Diego Loureiro foi buscar e cabeçada de Marcelo Benevenuto que Jean defendeu.

O Botafogo chegou a abrir o placar com Matheus Babi em gol típico de centroavante. Ele pegou a sobra em finalização de Pedro Raul após contragolpe que teve a participação de Bruno Nazário e cruzamento de Victor Luis. Porém, a alegria durou pouco: três minutos depois, Danilo Gomes apareceu na marca do pênalti e empatou. Este foi o primeiro dele com a camisa do time goiano. O atacante está emprestado pelo São Paulo.

A virada era questão de tempo, sendo que o Botafogo repetia problemas já apresentados, com dificuldades na criação de jogadas e desorganização na defesa. Quem aproveitou foi Zé Roberto, que não marcava desde 14 de novembro. Na ocasião a vítima era outro clube carioca - o Flamengo.

A derrota parcial fez Barroca apostar em uma substituição tripla. Ele colocou Barrandeguy, Ênio e Kalou. O marfinense teve a chance de fazer o segundo gol do Botafogo, mas a finalização facilitou a defesa de Jean.

Além das intervenções debaixo das traves, o goleiro do Atlético-GO mostrou que estava em um dia inspirado ao lançar Janderson. O atacante partiu em velocidade e serviu Vitor Leque.

Classificação e próximos jogos

O Atlético-GO interrompeu uma sequência de quatro jogos sem vencer e atingiu 39 pontos. O clube aguarda o complemento da rodada para saber a posição na tabela - atualmente é o 12º. A expectativa é por conquistar o necessário para fugir da degola e, quem sabe, almejar a vaga na Copa Sul-Americana. No final de semana a equipe recebe o Fortaleza em Goiânia.

Último colocado, o Botafogo soma apenas 23 pontos, nove a menos do que o Fortaleza, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No domingo (24) ainda tem o clássico diante do Fluminense que está marcado para São Januário.