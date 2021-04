Após nova derrota, Caio Alexandre ainda acredita em permanência do Botafogo na Série A

O Botafogo foi derrotado pelo Atlético-GO, de virada, por 3 a 1, no jogo desta quarta-feira (20) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O Alvinegro chegou a sair na frente do placar com Matheus Babi, no segundo tempo, mas o Dragão foi buscar e virou a partida.

Após o confronto, o meia Caio Alexandre, em entrevista ao Premiere FC, afirmou que ainda dá para sonhar com a permanência na Série A:

"Situação muito complicada, conseguimos abrir o placar, infelizmente não seguramos e o Atlético virou. Creio que temos que trabalhar em silêncio, porque, enquanto houver esperança, a gente vai lutar. Vamos trabalhar quietinhos e fazer nosso melhor, porque domingo temos clássico, um divisor de águas pra sair dessa situação."

Eduardo Barroca e o planejamento para 2021

Em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Barroca falou sobre os problemas que o clube vem enfrentando para vencer as partidas:

"São diversos sinais contra a gente. Não estamos conseguindo levar vantagem para o intervalo... qualquer discussão de individualidade não convém nesse momento. Temos muitos problemas coletivos."

Ao ser perguntado sobre a permanência para 2021, o técnico afirmou que vê um cenário muito bom para o futuro:

"Primeiro preciso dizer que a nova direção tem dado todo o apoio para o nosso trabalho. Minha ligação com o clube nunca vai ser só profissional. Independente de qualquer coisa, eu vejo um cenário muito bom para o futuro."

Situação na tabela e próxima rodada

Com a derrota, o Botafogo segue na lanterna do Brasileirão, com apenas 23 pontos e pode ver sua situação piorar, pois os rivais contra o rebaixamento ainda jogam na rodada. O Atlético-GO subiu de posição, foi para 12º, com 39 pontos e começa a sonhar com a Sul-Americana.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (24), às 20h30, diante do Fluminense, em São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Atlético Goianiense, recebe o Fortaleza, no mesmo dia, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly, em Goiás.