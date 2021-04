Ameaçado, Vasco visita embalado Red Bull Bragantino pela 31ª rodada do Brasileirão

Bragantino e Vasco se enfrentam na noite desta quarta-feira (20), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto a três partidas, o Massa Bruta praticamente deixou para trás o risco de rebaixamento. Já o Vasco, precisa se recuperar dos pontos perdidos em casa na última rodada, quando foi derrotado pelo Coritiba.

A partida terá início às 21h30, horário de Brasília. A TV Globo transmite a partida e a VAVEL Brasil acompanha todos os lances do jogo em tempo real. No primeiro turno, em São Januário, empate por 1 a 1. Vinicius marcou para o Vasco e Lucas Evangelista empatou para o Bragantino.

Bragantino

O Red Bull Bragantino chegou a estar ameaçado pelo rebaixamento no Brasileirão, mas conquistou resultados importantíssimos nas últimas rodadas em jogos considerados difíceis e se distanciou da zona de perigo. A equipe aplicou 4 a 2 no líder São Paulo, empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, postulante ao título do campeonato, e na última rodada, fora de casa, bateu o Ceará por 2 a 1.

Com os resultados, o Massa Bruta chegou aos 38 pontos e abriu distância para a Zona de Rebaixamento. Nove pontos separam a equipe para o Bahia, primeira equipe do Z4. O foco do Bragantino agora é conquistar o máximo de pontos possível e garantir classificação para a Copa Sul-Americana 2021.

Para este jogo contra o Vasco, o técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o volante Ricardo Ryller, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alerrandro, Luan Cândido, Uillian Correia e Weverson seguem se recuperando da Covid-19. Com um edema na coxa esquerda, Lucas Evangelista também está fora da partida.

O Bragantino deve entrar em campo com: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Eric Ramires e Claudinho; Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo.

Vasco

Depois de um bom início sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, com quatro pontos conquistados em duas partidas e nenhum gol sofrido, o Vasco perdeu em casa para o Coritiba no último final de semana e se manteve a apenas três pontos da Zona de Rebaixamento. Para não voltar para a confusão, o Cruzmaltino tentará voltar para o Rio de Janeiro pelo menos com um ponto na bagagem.

Com 32 pontos, o resultado positivo é crucial para o Gigante da Colina. A vitória pode significar uma reta de final mais tranquila, com pequenas chances de rebaixamento. Já a derrota pode devolver a equipe para o Z4.

Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com o lateral esquerdo Henrique, expulso contra o Coritiba, e o volante Bruno Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ricardo Graça segue se recuperando de uma apendicite e também é desfalque. Benitez, depois de renovar o contrato por mais seis meses, pode voltar ao time titular.

A provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey (Caio Lopes), Léo Gil e Juninho; Benitez (Pikachu), Talles e Cano.

Retrospecto

O Vasco leva vantagem no confronto direto contra o Bragantino. As equipes se enfrentaram 16 vezes, com seis vitórias do Cruzmaltino, nove empates e apenas uma vitória do Massa Bruta.