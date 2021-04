Com objetivos diferentes na Série A, Corinthians e Sport se enfrentam na Neo Química Arena

Nesta quinta-feira (21), o Corinthians enfrenta o Sport, às 21h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Timão está na nona colocação com 42 pontos, enquanto o Leão da Ilha está na 14ª colocação com 32 pontos.

Em 35 partidas, o equilíbrio é o nome que se dá para o clássico. O alvinegro venceu 13 vezes, empatou 8 e perdeu 12 vezes para o Leão da Ilha. Em momento distinto no campeonato, o Corinthians luta para alcançar ao menos o G7 para garantir a vaga na Pré-Libertadores. O Sport tem outra luta, a zona de rebaixamento, e precisa urgentemente pontuar para se afastar da zona da confusão.

O Corinthians de Vágner Mancini não terá a presença do zagueiro Gil e do volante Gabriel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Otero testou positivo para a Covid-19; Danilo Avelar, Mantuan e Lucas Piton estão lesionados. Fora isso, a equipe pode ter mudanças no esquema tático, porém, com o time quase completo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Jemerson e Fábio Santos; Xavier (Cantillo) e Ramiro; Gustavo Silva, Cazares e Léo Natel (Mateus Vital); Jô. Técnico: Vágner Mancini.

O Sport de Jair Ventura não terá a presença de Jonathan Goméz que rompeu o contrato com o Leão da Ilha, no entanto, conta com o retorno de Thiago Neves, que havia sido suspenso na rodada anterior pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Júnior Tavares está suspenso e Leandro Barcia está lesionado.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Adryelson, Iago Maidana e Sander; Ronaldo Henrique, Marcão Silva, Betinho e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem da partida

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michel Stanislau (CBF/RS)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (CBF/PB).