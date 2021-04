Autor do único gol do Figueirense, Erison pede foco após goleada sofrida contra CRB

Pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense foi goleado pelo CRB pelo placar de 5 a 1 e pode voltar ao Z-4. Os gols da equipe alagoana foram feitos por Hyuri (duas vezes), Lucão, Diego Torres e Reginaldo, enquanto Erison descontou para o Furacão.

Com a derrota do time catarinense, o Figueira pode voltar à zona de rebaixamento caso Vitória e Náutico pontuem na rodada.

Na saída do gramado, o atacante Erison, autor do gol do Figueira na partida, comentou sobre a dificuldade de jogar contra o CRB, exaltou o adversário e disse que os últimos duelos da Série B serão importantes.

"Foi um jogo difícil. A equipe deles é muito forte. Mas vamos concentrar para os próximos dois jogos", disse o jogador após o jogo ao "Premiere".



Erison Danilo de Souza foi contratado pelo clube de Santa Catarina em outubro de 2020. O atacante de 21 anos chegou por empréstimo pelo XV Piracicaba até o final da atual temporada. Com a camisa alvinegra, o jovem disputou oito partidas e balançou as redes somente uma vez.

O próximo jogo do Figueirense ocorrerá nesta sexta-feira (22), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi. A partida será contra o Juventude, que briga pelo acesso à Série A.