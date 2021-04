CRB goleia e complica Figueirense na briga contra rebaixamento 

O CRB não tomou conhecimento e goleou o Figueirense por 5 a 1 nesta terça-feira (19), no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série B. Hyuri (duas vezes), Lucão, Diego Torres e Reginaldo marcaram os gols dos alagoanos, enquanto Erison descontou para os catarinenses.

CRB avassalador na primeira etapa

Dominante do início ao fim da etapa inicial, o CRB levou muito perigo aos visitantes. A equipe da casa registrou somente 40% com a posse de bola nos pés, mas foi certeira nas finalizações. Ao todo, arriscou 12 chutes, sendo cinco no alvo.

Aos 16, abriu o placar em lance que começou com Reginaldo na direita, passou para Luidy e sobrou para Hyuri mandar ao fundo das redes. Superiores em campo, os alagoanos tiveram outras chances para ampliar a vantagem, que não foram aproveitadas.

Aos 31, porém, Lucão não desperdiçou e arriscou bela finalização de longe, que resultou no segundo tento dos mandantes. A defesa adversária bloqueou a jogada no primeiro momento, mas não conseguiu evitar a recuperação em seguida.

Antes da ida ao intervalo, aos 43, o CRB chegou ao terceiro gol novamente com Hyuri, que recebeu passe vindo da direita e a bola parou em sua direção para tocar às redes.

Figueirense tenta reagir, mas CRB goleia

Massacrado no tempo anterior, o Figueirense tentou diminuir o prejuízo controlando a posse de bola, outra vez com controle de 60%, além de tentar 11 finalizações, entretanto sendo somente duas no alvo. Mesmo assim, não foi suficiente para evitar mais dois tentos do CRB.

Aos 30, o Galo aumentou a vantagem com Diego Torres, que recebeu passe de Hyuri da direita, em contra-ataque puxado pelo camisa 11, e finalizou com capricho ao fundo das redes. Dez minutos depois, o Figueira conseguiu descontar com Erison, que ganhou a bola de Gum na velocidade e bateu firme ao gol.

Nos acréscimos, os alagoanos mataram a partida aos 46 com Reginaldo, em nova assistência de Hyuri, que livres de marcação, não tiveram dificuldades para fazer o quinto gol.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o CRB se encontra na décima posição, com 49 pontos, enquanto o Figueirense ocupa a 15ª colocação, com 39 pontos, ameaçado por Náutico e Vitória, que ainda jogam na rodada.

Na próxima rodada, o Figueirense visita o Juventude na sexta-feira (22), às 16h, e o CRB, por sua vez, joga fora de casa diante da Ponte Preta no domingo (24), às 18h15.