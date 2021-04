Em busca da salvação: Goiás encara embalado Ceará na Serrinha

Almejando conquistar a permanência na elite nacional, o Goiás recebe embalado Ceará nesta quinta (21), às 19h, na Serrinha, em Goiânia. A partida é fundamental para equipe esmeraldina seguir em busca da salvação e para o Vozão se manter no grupo que conquista vaga em competição sul-americana.

Momento dos times

O Goiás ocupa atualmente a 18ª colocação, com 26 pontos ganhos. Nos últimos dez jogos o time goiano soma seis derrotas, três vitórias e um empate. Apesar disso, conseguiu reagir com os pontos conquistados, já que ocupava a lanterna da competição.

Já o Ceará ocupa a 11ª posição, com 39 pontos conquistados. Nos últimos dez jogos são quatro vitórias, três derrotas e três empates. Após vencer o Flamengo, duas rodadas atrás, o ímpeto cearense era grande. A derrota para o RB Bragantino na última rodada jogou um balde de água fria na empolgação por uma possível vaga na libertadores.

Histórico do confronto

No total, as duas equipes se enfrentaram em 22 oportunidades, e o domínio do Goiás é evidente. São dez vitórias do esmeraldino, oito empates e apenas quatro vitórias do Vozão. Atuando em casa diante do rival, o time goiano soma seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, em 11 jogos disputados.

Prováveis escalações

O técnico Glauber Ramos tem dois desfalques certos para o jogo. Rafael Moura e Breno levaram o terceiro amarelo diante do Flamengo e cumprem suspensão automática. Com isso, a equipe deve ir a campo com: Tadeu, David Duarte, Fabio Sanches e Heron; Shaylon, Douglas Baggio, Ariel Cabral, Miguel Figueira e Jefferson; Fernandão e Vinícius.

Guto Ferreira, que retorna de suspensão, terá como desfalques o lateral Bruno Pacheco e Leandro Carvalho, ambos suspensos. Com isso o Vozão deve ir a campo com: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Kelvyn; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber.