Final antecipada? São Paulo e Inter fazem confronto direto pela liderança do Brasileirão

Final antecipada? Talvez! Às 21h30 desta quarta-feira (20), São Paulo e Internacional fazem o confronto direto pelo topo do Brasileirão na 31ª rodada. Os dois se enfrentam no Morumbi, e quem vencer assume a liderança do campeonato faltando apenas mais seis rodadas para o fim. Separados por apenas um ponto, o confronto é mais que importante tanto para paulistas quanto para gaúchos.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, o São Paulo viu seu adversário Inter chegar na cola. A distância que era de sete pontos foi diminuída para apenas um, e a pressão para evitar uma possível perda do título se agiganta cada vez mais nos bastidores do clube. As derrotas para Bragantino e Santos e o empate com Athletico tiraram o conforto do time paulista e ligaram a luz amarela no elenco tricolor.

Em situação totalmente oposta a do Tricolor no Brasileirão, o Internacional está num período confiante pois já são seis vitórias seguidas (sobre Botafogo, Palmeiras, Bahia, Ceará, Goiás e Fortaleza). Essa sequência recuperou o ânimo do time, abalado pela saída de Eduardo Coudet. Mas, agora, Abel Braga conseguiu recolocar o time porto-alegrense no caminho dos triunfos. Contra o São Paulo, a vitória sela a arrancada colorada em busca do título.

AO VIVO: como de costume, acompanhe todos os lances do jogo São Paulo x Internacional aqui, no tempo real da VAVEL Brasil.

Luciano de volta à disposição de Diniz

Fernando Diniz pode fazer mudança no meio de campo: Tchê Tchê treinou como titular na última atividade antes do confronto e será o substituto de Gabriel Sara ou Igor Gomes. Na frente, Luciano está recuperado de inflamação na perna esquerda e volta a formar dupla de ataque com Brenner. Sem contar com o suspenso Arboleda na zaga, Léo é o favorito para assumir jogar ao lado de Bruno Alves.

Desfalques: Arboleda (suspenso), Hernanes (Covid-19), Liziero e Walce (lesionados).

Pendurados: Reinaldo, Igor Vinícius, Juanfran, Léo, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno.

Provável escalação do São Paulo: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara (Igor Gomes) e Daniel Alves; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

Abel Braga mantém time da rodada passada

Sem suspensos ou novos lesionados, Abel Braga deve repetir o time que derrotou o Fortaleza por 4 a 2 na rodada passada. Lucas Ribeiro forma dupla de defesa com Víctor Cuesta. Yuri Alberto continua como centroavante isolado. Caio Vidal é o jogador de velocidade e Edenilson, Patrick e Praxedes como homens de criação no meio-campo colorado.

Desfalques: Thiago Galhardo, Rodrigo Moledo, Renzo Saravia, Gabriel Boschilia e Paolo Guerrero (lesionados).

Pendurados: Víctor Cuesta, Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Abel Hernández, Leandro Fernández, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Matheus Jussa e Boschilia.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Arbitragem de São Paulo x Internacional

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Michael Correia (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)