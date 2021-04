Sampaio Corrêa vence Confiança fora de casa e mantém chances de acesso

Na noite dessa terça-feira (19), o Confiança recebeu o Sampaio Corrêa na Arena Batistão, em Aracaju/SE, pela 36ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A Bolívia Querida venceu a partida por 1 a 0, com gol marcado por Marcinho.

O meia de 25 anos do Tricolor de São Pantaleão acertou bom chute de fora da área, abrindo o marcador pela primeira e única vez na partida.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa mantém viva a chance de acesso à Série A do Brasileirão, reduzindo a diferença ao G4 para cinco pontos, a duas rodadas do término do campeonato. Na próxima rodada, a equipe comandada por Léo Condé enfrentará o Cuiabá (3º), jogando fora de casa.

Por outro lado, o Confiança mantém-se parcialmente na 13ª colocação, com 45 pontos somados. Na próxima rodada, a equipe comandada por Daniel Paulista enfrentará o América-MG, que já está confirmado na elite do futebol brasileiro na próxima temporada, jogando em casa.