Edson Mardden exalta desempenho do CRB em goleada e mira vitórias nas últimas rodadas

O CRB segue trabalhando para encerrar com vitórias a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Um dos mais antigos atletas do elenco do Galo, o goleiro Edson Mardden falou sobre a importância do grupo vencer nas próximas rodadas para terminar em alta a disputa.

“Estamos trabalhando muito para a equipe terminar a competição bem, com vitórias e com o clube garantido na Série B. Vamos lutar muito para que os próximos jogos sejam muito bons para todos no elenco", disse.

Segundo o arqueiro, ele tem lutado muito para evoluir com a camisa do clube.

"Venho trabalhando muito para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para ajudar o grupo dentro de campo", falou.