Vitória visita esfacelado Guarani na luta para sair do Z-4

Com remotas chances de acesso, Guarani precisa dos três pontos diante do Vitória nesta quarta-feira (20), às 16h, no estádio Brinco de Ouro para ainda alimentar alguma chance de acesso à Série A.

O confronto em Campinas é válido pela 36ª rodada da Série B. Neste momento o Guarani está em 10º lugar e o Vitória abre a zona de rebaixamento, com 39 pontos. Em outubro, no primeiro turno, o jogo terminou 1 a 1.

Guarani ainda sonha com o acesso

A derrota por 4 a 0 na última rodada evidencia o momento do Guarani, desfalcado de 11 jogadores diagnosticados com a Covid-19. A boa notícia para o técnico Felipe Conceição é que o meio-campista Lucas Crispim e o atacante Waguininho ficam à disposição.

“Enquanto tivermos chances vamos lutar. Independente dos outros times, vamos fazer o nosso melhor até o final da Série B”, comentou o lateral Eliel.

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita, Pablo, Wálber, Didi e Erick Daltro; Marcelo, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Waguininho, Eliel e Bruno Sávio.

Vitória quer encerrar seis jogos de jejum

Ainda sem Vico, que recupera-se da Covid-19, nem Thiago Lopes, lesionado, Alisson Farias deve ganhar chance no ataque. Além dele, a tendência é que o técnico Rodrigo Chagas mantenha a formação que empatou com a Chapecoense na última rodada.

"Precisamos colocar a necessidade de vencer na cabeça dos atletas, para que eles possam entender que podemos ainda, através de nós mesmos, buscar sair dessa situação o quanto antes", declarou o comandante do Leão.

O Rubro-negro busca a primeira vitória em 2021 - a última vez que somou três pontos foi em 15 de dezembro, quando bateu o Juventude por 1 a 0. Desde então foram três empates e três derrotas.

Provável escalação do Vitória: César, Van (Léo Morais), João Victor, Wallace e Leocovick; Lucas Cândido, Matheus Frizzo (Guilherme Rend) e Fernando Neto; Rafael Carioca, Alisson Farias e Léo Ceará.