Grêmio e Atlético-MG ficam no empate e se complicam na briga pelo título

O Grêmio recebeu o Atlético-MG na Arena, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Hyoran e Everton. O Galo saiu na frente mas viu a equipe do Grêmio empatar no final do segundo tempo, o que não é bom para nenhuma das equipes que contavam com os 3 pontos hoje a noite para entrarem na briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo equilibrado e com o Galo em vantagem

O time do técnico Sampaoli saiu na frente com gol de Hyoran, de pênalti. O pênalti foi originado após um contra ataque cedido pelo Grêmio e com uma jogada muito bem executada por Keno e Vargas, que deixaram Arana livre para marcar, no entanto, recebeu um toque por trás de Thaciano e a infração foi assinalada. Mesmo sem grandes chances e sem levar perigo, o Grêmio conseguiu equilibrar o primeiro tempo com a posse de bola e com finalizações sem muito perigo de gol. O tricolor pecou na marcação e cedeu bastante contra ataques para o Galo, que tentava manter a posse de bola e ainda tinha liberdade para entrar com profundidade na defesa do Grêmio.

Segundo tempo com chances para os dois times e o gol de empate do Grêmio

Assim como na partida contra o Palmeiras, o Grêmio melhorou após as entradas de Maicon e Pinares. Com as saídas de Thaciano e Lucas Silva, o Grêmio soube ganhou em qualidade no passe mas não conseguia finalizar a gol. O gol saiu após uma jogada construída no campo de defesa, com chute bloqueado de Ferreira, a bola sobrou para Everton empatar o jogo. A equipe do Atlético teve chances de ampliar o marcador ainda enquanto estava 1 a 0, mas parou no goleiro Vanderlei. O Atlético perdeu um pouco do domínio da partida na reta final e viu o Grêmio chegar com perigo, no entanto, o goleiro salvador dessa vez foi Everson.

E agora?

O empate não foi bom para nenhuma das equipes, que sonham ainda com o título. O Atlético-MG chega aos 54 pontos e permanece na 3ª colocação, no entanto, pode ser ultrapassado pelo Flamengo ainda nesta rodada. O próximo confronto da equipe mineira é no sábado (23), contra o Vasco da Gama, em casa. Já o Grêmio permanece na 6ª colocação com 51 pontos e enfrenta o Internacional fora de casa no próximo domingo.