Recorde de gols: Claudinho faz história no RB Bragantino

A vitória por 4 a 1 do RB Bragantino sobre o Vasco ressaltou a importância de um jogador no elenco. Com dois gols pela segunda partida seguida, Claudinho chegou a 15 neste Campeonato Brasileiro e é o maior artilheiro do Massa Bruta em uma única edição da Série A. Anteriormente, o recorde estava nas mãos de Kelly, que marcou 11 vezes lá em 1995.

Claudinho ainda tem mais sete rodadas pela frente. A meta pessoal dele não é só aumentar seu recorde no Bragantino mas também encostar no colorado Thiago Galhardo, artilheiro isolado do Brasileiro 2020-21 com 16 gols.

Abaixo confira os cinco jogadores com mais gols pelo Bragantino em uma única edição da Série A do Brasileirão:

2020 - Claudinho: 15 gols

1995 - Kelly: 11 gols

1998 - Reinaldo: 10 gols

1991 - Silvio: 9 gols

1990 - João Santos: 7 gols