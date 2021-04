Revitalizado Flamengo faz confronto direto com embalado Palmeiras em Brasília

Flamengo e Palmeiras se enfrentam às 19h desta quinta-feira (21) no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, o confronto direto é importante para as objetivos de cada equipe na competição: tanto os cariocas os quanto os paulistas estão de olho no título e firmes na briga por vaga no G-4.

Após a vitória de 3 a 0 sobre o Goiás na rodada passada, o Rubro-Negro encerrou um jejum de três partidas sem vencer no Brasileirão e amenizou um pouco o clima tenso que paira no elenco. Atualmente na quarta posição, com 52 pontos, o time da Gávea está sete pontos atrás do novo líder, o Internacional, e precisa vencer na capital federal para diminuir essa distância para quatro e continuar próximo do título.

Finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, o Alviverde embalou no Brasileiro e vem de duas boas exibições: empate com Grêmio, em que desperdiçou diversas chances e deixou dois pontos escaparem no final da partida, e goleada acachapante de 4 a 0 no clássico paulista contra Corinthians, seu maior rival. Então, a distância para o líder Inter é de oito pontos.

AO VIVO: acompanhe todas as informações pré-jogo e todos os lances de Flamengo x Palmeiras aqui, no tempo real da VAVEL Brasil.

Flamengo

Rogério Ceni tem como principal novidade o retorno do volante Gerson, que cumpriu suspensão contra o Goiás. A dúvida fica em Diego Ribas, que foi bem nas duas últimas partidas e vem sendo elogiado pelo treinador. No gol, Hugo Souza deve ser mantido ao invés de César, uma vez que Diego Alves está fora por ainda estar se recuperando de lesão.

Desfalques: Diego Alves e Thiago Maia (departamento médico).

Pendurados: João Lucas, Renê, Gomes, Gabigol e Bruno Henrique.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras

Perto da final da Libertadores contra o Santos (marcada para 30 de janeiro no Maracanã), Abel Ferreira não abre mão de lutar na parte de cima do Brasileirão. O português leva força máxima, porém não convocou Rony. Titular nos últimos jogos e peça chave na Libertadores, o atacante foi preservado da viagem. A tendência, portanto Willian segue entre os 11 iniciais.

Desfalques: Mayke (suspenso), Gustavo Gómez (lesão na virilha esquerda), Wesley (cirurgia no joelho esquerdo) e Luan Silva (cirurgia no joelho esquerdo).

Pendurados: Abel Ferreira (treinador), Gustavo Scarpa, Wesley, Rony, Mayke, Emerson Santos, Luiz Adriano, Raphael Veiga e Lucas Lima.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic (Alan Empereur) e Viña; Gabriel Menino, Danilo (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Gustavo Scarap; Willian e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem Flamengo x Palmeiras

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Assistente 2: José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)