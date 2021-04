Flamengo tem atuação cirúrgica, bate Palmeiras e arranca no Brasileiro

Pela 31ª rodada, o Flamengo teve boa atuação e derrotou o Palmeiras por 2 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília, na noite desta quinta-feira (21). Em confronto direto por vaga no G-4 e também na luta para encostar no líder Internacional, o time de Rogério Ceni bloqueou o cansado elenco de Abel Ferreira para somar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão e quebrar a sequência de quatro partidas sem perder por parte do Verdão no campeonato.

Ganhar do Goiás por 3 a 0 e agora do Alviverde por 2 a 0 faz com que essa seja a primeira vez no campeonato que o Fla não toma gol em duas partidas seguidas. Evolução defensiva. No lado paulista, a derrota breca o ímpeto invencível, mas não mancha a caminhada nesta reta final de temporada.

Equilíbrio, mas leve domínio carioca

Primeiro tempo na capital federal foi um tão equilibrado mas com leve domínio do Flamengo. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro conseguiu oito finalizações (apenas duas no gol) contra três do Alviverde (nenhuma no gol). Muito disso se deu por conta do meio-campo reforçado com Gerson, Diego Ribas e Arrascaeta, já que Willian Arão começou como zagueiro. Tal estilo deu mais qualidade nas armações de jogadas e controle das ações.

A marcação alta na saída de bola do Palmeiras também apareceu e até deu chances boas para o Fla, que desperdiçou nos pés de Gabigol. Mas, já nos acréscimos (aos 46 minutos), Arrascaeta forçou desespero na zaga paulista, e Kuscevic tentou afastar a bola. Ela bateu em Luan e morreu no fundo do gol para dar vantagem aos cariocas.

Flamengo cirúrgico no segundo tempo

Depois do intervalo, o Palmeiras compactou mais sua marcação e equilibrou partes do campo que o adversário dominava, como a ala direita do ataque rubro-negro. Isso dificultou o trabalho flamenguista. Mas conforme o tempo ia passando, os visitantes perdiam a empolgação de furar o sistema defensivo carioca.

Aos poucos o Fla foi tomando conta do confronto e aniquilando o adversário. Até que Pepê, vindo do banco, aproveitou belíssimo passe de pivô de Pedro e soltou a bomba para ampliar o placar aos 38'. A partir daí, o Verdão se entregou e aceitou o resultado.

Vitória importantíssima do Rubro-Negro

Além de diminuir a distância do líder Internacional (59) para quatro pontos (com um jogo a menos), o Flamengo (55) também abre vantagem de quatro pontos para o Palmeiras (51), que é o primeiro fora do G-4. Na próxima rodada, o Flamengo viaja a Curitiba para encarar o Athletico, às 16h do domingo (24). No mesmo dia e horário, o Palmeiras joga contra o Ceará em terra nordestina.