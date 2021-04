Para fugir do Z-4, Fortaleza recebe embalado Santos

Nesta quinta-feira (21), o Fortaleza recebe o Santos, na Arena Castelão, às 19h, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pico vem de uma sequência de maus resultados e consequência disso é o time estar na zona de rebaixamento. Por outro lado o Peixe vem embalado após vencer o Boca Juniors e se classificar para a final da Libertadores e pelas duas vitórias consecutivas no Brasileirão.

Para afastar o perigo

O Fortaleza não vence há oito jogos e agora vive uma luta para sair da zona de rebaixamento, já que o Bahia venceu o Athletico e jogou a equipe cearense para a 17ª posição. O Leão do Pici vem de derrota por 4 a 2 diante do Internacional na última rodada e sabe que precisa urgentemente de uma vitória.

Para a partida contra o Santos, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com Bruno Melo e Max Walef. O lateral sentiu desconforto na coxa direita, enquanto o goleiro se recupera da cirurgia no joelho. De resto, o treinador terá todos os seus jogadores pela primeira vez à disposição.

Com o Pici respirando o apoio da minha torcida, realizamos o último treino antes da partida de amanhã contra o Santos. #VamosLeão



📸 Victor Brandão/Fortaleza EC

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Wanderson, Carlinhos; Felipe, Juninho; Romarinho, David, Osvaldo, Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.

Santos enfrenta o Fortaleza com time reserva

Preocupado com o desgaste físico dos atletas antes da final da Libertadores, que acontece no dia 30 diante do Palmeiras, o técnico Cuca viajou para Fortaleza levando os reservas do Santos. O Peixe está há dois jogos sem perder na Série A do Campeonato Brasileiro e não quer de forma alguma se distanciar do G-6.

Os únicos titulares que viajaram com a delegação santista e devem jogar são o lateral Felipe Jonatan e o atacante Lucas Braga. Por outro lado, Wellington Tim, da base, pode ser mais um jovem a estrear pelo Alvinegro Praiano. Desfalque certo para a equipe santista é o volante Alison que novamente pegou Covid-19 e cumpre isolamento.

O elenco santista realizou, nesta tarde, o último treino do Peixão antes do #FORxSAN de amanhã pelo #Brasileirão. A atividade aconteceu no CT do Ceará.



Vai pra cima deles, Santos! ⚪⚫⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣

📸 Ivan Storti / Santos FC⁣⁣

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Laércio, Alex e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Bruno Marques e Arthur Gomes. Técnico: Cuca.

Arbitragem

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Sidimar dos Santos Meurer (MG)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)