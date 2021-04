Yuri Alberto marca hat-trick, e Inter atropela São Paulo para assumir liderança do Brasileirão

Em confronto que valia a liderança do Brasileirão 2020, São Paulo e Internacional se enfrentaram nesta quarta (20), às 21h30, no Morumbi, pela 31ª rodada. Logo de início o Colorado fez valer a postura mais aguerrida e elétrica para dominar o adversário e construir a goleada por 5 a 1, que fez com que a equipe chegasse ao topo da competição.

Estratégia das equipes

Fernando Diniz contou com a volta de Luciano ao ataque, com isso pôde escalar o São Paulo com o 4-4-2 que tinha dando tão certo antes da lesão do camisa 11. Assim, o Tricolor foi a campo com Juanfran, Léo, Bruno Alves e Reinaldo formando a linha de quatro defensores, Luan como primeiro volante, Tchê Tchê como segundo, Gabriel Sara e Daniel Alves tendo mais movimentação pelo meio e Luciano e Brenner na frente.

Já Abel Braga optou pelo 4-2-3-1, tendo Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés na linha de quatro defensores, Rodrigo Dourado e Praxedes como volantes, Edenílson flutuando pelo meio, Patrick e Caio Vidal colocando velocidade pelos lados e Yuri Alberto, que vive grande fase, no comando do ataque.

Primeiro tempo de um time só

O Inter comandou as ações na primeira etapa do jogo. Logo de cara ficou evidente a estratégia do Colorado em adiantar as linhas de marcação para dificultar a saída de bola do São Paulo. Não à toa o primeiro tento não demorou a sair, mas foi em uma bola parada.

Aos 7' Edenílson cobrou falta na área e Victor Cuesta testou com força para o fundo das redes, colocando os gaúchos na frente do marcador e fazendo valer a superioridade em campo, apesar dos poucos minutos de bola rolando.

Após o gol, o Inter recuou mais suas linhas de marcação, deixando os jogadores bem postados atrás da linha de meio-campo e fechando todos os espaços do ataque do São Paulo. Com isso, a posse de bola dos visitantes caiu, mas o número de finalizações mostrou a objetividade e diferença de atitude dos dois times. Foram 12 do Inter, mesmo com 32% de posse de bola, contra 5 do São Paulo.

A primeira chegada com perigo do Tricolor aconteceu apenas aos 23', quando Brenner finalizou de fora da área de canhota e Marcelo Lomba segurou sem problemas.

Os comandados de Abel Braga seguiram superiores e aos 23' saiu o segundo tento, dessa vez anotado por Caio Vidal. Marcelo Lomba fez lançamento longo para Patrick, que dominou e tocou para Yuri Alberto no centro do ataque. O atacante do Colorado avançou e deu belo passe para Caio por entre Bruno Alves e Reinaldo, deixando o garoto a vontade para ampliar o marcador.

Mesmo apático em campo os mandantes ainda conseguiram diminuir o prejuízo aos 36' em gol de Luciano após cobrança de escanteio de Daniel Alves e desvio na primeira trave de Reinaldo para a bola chegar no atacante sozinho na área escorar para o fundo do gol.

Show de Yuri Alberto

Inter mantendo as linhas mais recuadas enquanto o São Paulo tentou ser mais ofensivo, sendo mais presente no ataque apesar da falta de chances claras criadas. Porém, a eficiência falou mais alto e o Inter foi cirúrgico.

Ainda aos 15' saiu o terceiro gol que fez com que o São Paulo desmoronasse. Tiago Volpi saiu jogando com Luciano, que ajeitou a bola para Vitor Bueno e o meia errou ao tentar sair driblando. Peglow recuperou e tocou em profundidade para Yuri Alberto ampliar o marcador.

Aí apenas começava o show do atacante Colorado. Cinco minutos depois próprio camisa 11 fez mais um aproveitando ótimo passe de Peglow nas costas da defesa do Tricolor para finalizar sem chance de defesas para Tiago Volpi.

Apenas dois minutos depois, aos 22' saiu o terceiro tento do artilheiro, completando o chamado hat-trick. Patrick recuperou a bola de Daniel Alves, lançou o atacante em profundidade pelo lado esquerdo de ataque, ele avançou, invadiu a área e finalizou por baixo das pernas de Tiago Volpi.

Após a goleada sacramentada, o Inter passou a controlar mais o jogo, diminuindo o ritmo da partida e deixando o São Paulo tocar a bola no campo de defesa.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado o São Paulo fica na 2ª colocação, com 57 pontos conquistados e na próxima rodada enfrenta o Coritiba, sábado (23), às 19h, no Morumbi. Já o Inter fica na 1ª posição, com 59 pontos ganhos e na próxima rodada encara o Grêmio, domingo (24), às 16h, no Beira Rio.