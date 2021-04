Após goleada sofrida, Juanfran revela que já teve propostas para deixar São Paulo

O São Paulo foi goleado pelo Internacional por 5 a 1 na noite desta quarta-feira (20), em pleno Morumbi. Após a acachapante derrota tricolor, o lateral direito Juanfran concedeu uma entrevista coletiva bem esclarecedora.

"Vou falar de coração. Não sei falar de outra forma. Tive ofertas de outros times para sair, mas decidir ficar aqui até o final. Saindo ou não campeão, vou estar orgulhoso de vestir essa camiseta. Não sei o que vai acontecer no ano que vem. Mas daqui até o final vou deixar minha vida. Não era o melhor para mim ficar aqui nestes dois meses, não sei se o São Paulo vai querer renovar, mais de mim, mas vou deixar minha vida até o final. Se tenho que estar fodido, que falem merda de mim até o final do ano", informou o espanhol.

No ano passado, o jogador virou meme nas redes sociais após falar que só sairia da equipe paulista quando conquistasse um título. Com a derrota desta quarta, o São Paulo viu o Internacional assumir a liderança, ficando, assim, mais longe do tão esperado título.

"Que falem, que deem risada de mim que falei que sairia do São Paulo campeão, mas eu sigo acreditando. Vou deixar minha vida daqui até o final. E repito, poderia ter ido embora e nem justificar nada dentro dessa situação que estamos, mas não vou. Estou orgulhoso de vestir esse escudo. Minha postura daqui até o final vai ser a mesma. Jogando bem ou ruim, vou deixar minha vida para sair campeão com esse time. Restam sete jogos", completou.

O próximo confronto do São Paulo é contra o Coritiba, no próximo sábado (23), às 19h, novamente no Morumbi.